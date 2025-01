Drie jaar cel voor autodief die in Oudenburg geklist werd na wilde achtervolging: “Ik wou in gevangenis belanden om af te kicken”

Een 44-jarige Tsjetsjeen ging in Ichtegem met een auto aan de haal en werd geklist na een wilde achtervolging. Artur M. beweerde dat hij in de gevangenis wou belanden om zijn drugsverslaving aan te pakken. Daar mag hij alvast nog een tijdje blijven.

Op 25 juni ging Artur M. in Ichtegem aan de haal met een BMW. Een tweetal weken later spotte de federale wegpolitie het voertuig op de E40 in Oostkamp. Aan de afrit van de snelweg in Oudenburg, maande de politie M. aan om te stoppen. Maar daar had de Tsjetsjeen duidelijk geen zin in. Hij sneed de politie de pas af en drukte het gaspedaal in.

Het kwam tot een wilde achtervolging waarbij snelheden tot 160 kilometer per uur werden gehaald op de gewestwegen en 130 kilometer per uur in de bebouwde kom. M. negeerde een rood licht en haalde meermaals in over een volle witte lijn. Uiteindelijk reed de veertiger zich vast in een Oudenburgse grasberm. De politie benaderde het gestolen voertuig met getrokken wapens en M. zou nog naar een breekmes hebben gegrepen. Vervolgens werd hij uitgeschakeld met een slag van een vuurwapen.

M. beweerde dat hij de wagen gekocht had in het drugsmilieu, maar bekende later de diefstal. Naar eigen zeggen was hij zwaar onder invloed van heroïne, cocaïne en kalmeermiddelen. “Hij kampte met een zware verslaving en verkeerde in een waas”, pleitte advocate Ellen Eneman. “Maar in de gevangenis is hij nu afgekickt. Hij gebruikt zelfs geen methadon meer.”

Meester Eneman drong tevergeefs aan op probatievoorwaarden voor M., die in het verleden al achttien veroordelingen opliep. Ook de beklaagde zelf vroeg nog een kans. “Het was mijn bedoeling om in de gevangenis terecht te komen en zo af te geraken van mijn drugsverslaving”, stelde hij. “Ik ben trouwens nergens tegen gereden met die wagen.” De rechtbank gaf M. uiteindelijk drie jaar effectieve celstraf. (AFr)