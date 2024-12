Drie inbrekers op heterdaad betrapt en opgepakt na achtervolging: “Met dank aan alerte buur”

Op dinsdag 24 december konden de interventieteams van PZ Vlas drie mannen oppakken die verdacht worden van een inbraak in een woning in het Steenlandermeers in Bellegem.

Vlak voor kerstavond, omstreeks 17 uur, hoorde een alerte buur glasgerinkel, merkte hij zoeklichten op rond de woning en zag dat er licht brandde in de woning van een van zijn buren, dit terwijl hij wist dat er niemand thuis kon zijn. Hij alarmeerde meteen de politie.

In de gracht gereden

“Met enkele politieteams werd ter plaatste gesneld. De verdachten hadden ondertussen het huis verlaten en de vlucht genomen met hun voertuig met Franse nummerplaat. De auto werd snel opgemerkt op de landelijke wegen en achtervolgd door de politie. Kort daarna, in de Dottenijsestraat, verloren de verdachten de controle over hun voertuig en kwamen in de gracht terecht. Het drietal werd geboeid en overgebracht naar het commissariaat voor verhoor en verder onderzoek.”

Onderzoek loopt

Het gaat om twee meerderjarige mannen en één minderjarige man. Zij werden op donderdag 26 december voor de onderzoeksrechter en jeugdrechter geleid. De meerderjarigen blijven verder aangehouden en werden overgebracht naar de gevangenis, ook de minderjarige blijft verder aangehouden en werd overgebracht naar een gesloten instelling.

Het verder onderzoek is momenteel lopende. Daarbij wordt onderzocht of de verdachten ook in aanmerking komen voor andere recente inbraken in de regio.

De buit die uit de woning gestolen werd en in de vluchtauto lag kon gerecupereerd worden.

“Vorige week nog deed PZ VLAS een oproep om altijd alert te zijn voor verdachte geluiden, personen of voertuigen in de eigen woonbuurt, vooral in de vooravond. Dankzij deze alerte buur kwam meteen een einde aan de criminele praktijken van de 3 inbrekers.”