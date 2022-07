Drie inbraken in een nacht in Eernegem, dieven moeten vluchten nadat ze bewoners wekken

In Eernegem werd in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in drie woningen. Telkens braken ze eerst een raam open. Een keer moesten ze de vlucht nemen voor ze konden toeslaan, omdat ze de bewoners hadden gewekt.

De politie Kouter kreeg tussen 2.45 en 7 uur drie meldingen van inbraken in woningen ‘s nachts. Een eerste melding kwam binnen om 2.45 uur van bewoners uit de Gilbert Debreuckstraat. Daar hebben onbekenden geprobeerd in te breken in een woning door aan de achterzijde van de woning op het plat dak te klimmen en daar een raam open te breken. De bewoners werden echter gewekt door het lawaai en de daders moesten wegvluchten via de tuin waarbij ze over de omheining klimmen. De woning werd niet betreden en er werd niets gestolen.

Handtas en portefeuille

Om 4 uur volgde een tweede melding van een woninginbraak in de Willem Elsschotstraat, vlakbij de eerste inbraak. Daar sloegen de dieven toe in een woning door een gat onder de hendel van het raam van de woonkamer te boren. Zij openden het raam en gingen zo de woning binnen. Uit de woonkamer werden een handtas en een portefeuille meegenomen. Zonder de woning verder te doorzoeken, verlieten ze de woning opnieuw via het raam. In de tuin werden de handtas en de portefeuille zonder geld achtergelaten.

Sporenonderzoek

De derde melding kwam binnen om 7.50 uur, alweer uit de Gilbert Debreuckstraat. Daar werd ingebroken in een woning door een zijraam open te pramen. In de woning werden de kasten op het gelijkvloers doorzocht. Op het eerste zicht werd er niets gestolen. De politiezone Kouter onderzoekt de inbraken en telkens werd het labo van de federale gerechtelijke politie ter plaatse gestuurd voor sporenonderzoek. (JH)