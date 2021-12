Drie fietsendieven opgepakt en gelinkt aan 50 fietsdiefstallen in Kortrijk

Vorige maand, op zaterdag 13 november 2021, kon een alerte voorbijganger aan de Vives Hogeschool in Kortrijk een foto nemen van een paar verdachte mannen die fietsen aan het opladen waren in hun aanhangwagen. De getuige alarmeerde meteen de politiezone VLAS en stuurde de foto door.

Vrijwel meteen kon de auto gekoppeld worden aan een adres in Kortrijk. Daar trof de politie de eerder gestolen fietsen aan. Eén verdachte, geen onbekende voor de politie, werd meteen opgepakt en overgebracht naar het commissariaat. Het verder onderzoek leidde tot de verhoren en bekentenissen van uiteindelijk drie verdachten. Daarop volgden ook verschillende huiszoekingen.

Eigenaars van fietsen zoeken

Tijdens de huiszoekingen werden meer dan 50 gestolen fietsen aangetroffen in zowel een garagebox als een woning in Kortrijk. PZ Vlas probeert nu om de aangetroffen fietsen te koppelen aan de eigenaars, maar dat is niet evident aangezien vele fietsen voor een stuk uit elkaar gehaald werden en/of niet voorzien waren van een fietslabel. Het ging dan ook om eerder oude fietsen. De fietsen die aan de Vives gestolen werden waren wel nieuw.

Er werden in totaal negen processen verbaal opgesteld. De verdachten zouden al een tijd actief zijn in de politiezone. Zij zullen binnenkort voor de rechter moeten verschijnen.

“Alarmeer politie bij zien van verdachte zaken”

Ruth Vandenberghe – burgemeester Kortrijk: “Dankzij de alertheid van de voorbijganger aan de VIVES konden onze politiemensen opnieuw een trio fietsendieven oppakken en zo hun criminele praktijken een halt toeroepen. Puik werk van PZ VLAS. Het meteen alarmeren van de politie bij het zien van verdachte personen kan dus echt wel het verschil maken. Aarzel dus niet en bel 1701.”