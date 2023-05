Drie broers zijn dieven te slim af na inbraak in loonwerkbedrijf: “We konden hen 100 km verder klemrijden”

“Een interview? Ik heb vijf minuten, want dit is de drukste week van het jaar.” Vier uur na een merkwaardige diefstal, die de familie Deroo van het gelijknamig loonwerkbedrijf uit Westvleteren flink wat schade en vertraging kon toebrengen, vertelt Bram Deroo (32) hoe hij er met zijn broers Kees (34) en Fries (30) in slaagde om de dieven honderd kilometer verder klem te rijden bij Aalst. De opmerkelijke buit deed hen de das om.

“In de nacht van vrijdag op zaterdag drongen rond 2 uur dieven binnen in een van de loodsen van ons loonbedrijf.” Het familiebedrijf, dat nu gerund wordt door drie broers van de derde generatie Deroo, ligt op een boogscheut van de bekende Sint-Sixtusabdij van Westvleteren waar monniken de beroemde Trappist Westvleteren brouwen.

Tot 100.000 euro

“In de loods namen ze vijf gps-toestellen en vijf cameraschermen mee met een geschatte totale waarde van 75.000 tot 100.000 euro”, vervolgt Bram, die de diefstal vaststelde rond 5 uur. “Ze moeten een half uurtje voor onze komst vertrokken zijn, want we zagen thuis dat onze toestellen op dat moment richting Kortrijk gingen. Het zijn gps-toestellen, hé. Daarvoor dienen ze nu eenmaal en daar hadden de dieven geen rekening mee gehouden.”

Gps

De broers gebruiken gps bij hun veldwerk. “Sinds het begin van het loonbedrijf zijn wij bezig om nieuwe ontwikkelingen te bedenken en toe te passen binnen de dagelijkse werkzaamheden. De liefde voor mechanisatie en automatisatie zit in onze genen.”

Samen met Kees snelde Bram de dieven achterna. “Intussen volgde broer Fries het gps-signaal en hield hij ons telefonisch op de hoogte”, aldus Bram. “De dieven hadden zo’n drie kwartier voorsprong. We contacteerden de politie en konden hen omstreeks 6.30 uur op een honderdtal kilometer van ons bedrijf klemrijden ter hoogte van Aalst.”

Helikopter

De broers hadden de buit terug, maar de politie moest de grote middelen inzetten om de dieven te klissen. “Ze hadden het op een lopen gezet. Dankzij het opvorderen van een helikopter met warmtebeeldcamera kon ook een verdachte, die zich schuilhield in een bos, teruggevonden worden. Het gaat om twee Roemenen. We zijn de politie heel dankbaar.”

Het is niet de eerste keer dat de broers geconfronteerd worden met diefstal. “Twee jaar geleden werd als eens ingebroken bij ons en toen verdween een zo’n gps-toestel. Deze keer liep het goed af voor ons. Door de diefstal en achtervolging hebben we al heel wat tijd verloren, maar we zijn blij dat we ze terug hebben zodat we nu snel verder kunnen werken. Zoals gezegd, dit is voor ons de drukste week van het jaar.” (TP)