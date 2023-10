Dreamland-dief ziet auto verbeurd verklaard

Een 31-jarige dief van Poolse afkomst heeft 15 maanden cel en 800 euro boete gekregen na een reeks diefstallen in Dreamlandwinkels over het hele land. K.C. kon uiteindelijk gearresteerd worden in het filiaal in Veurne. De Renault Megane waarmee hij zich verplaatste werd ook verbeurdverklaard.

Op 15 april 2022 werd de 31-jarige K.C gearresteerd op de parking van de Dreamlandwinkel in Veurne. De man had er net opnieuw een diefstal gepleegd maar het personeel had alles in de gaten en verwittigde voordien al de politie.

Verstek

“Hij had immers eerder al toegeslagen in de winkels in Halle, Leuven, Turnhout en Antwerpen”, sprak de procureur. “Een totaal van zes diefstallen waarbij hij telkens elektronica en multimedia stal. Zijn signalement werd doorgegeven en ook zijn wagen stond geseind. Via de ANPR-camera’s werd uiteindelijk opgemerkt dat hij zich in Veurne bevond en zo kon de politie hem arresteren.” De man werd na zijn voorhechtenis vrijgelaten en liet nu verstek gaan op zijn proces. Hij kreeg 15 maanden cel en 800 euro boete. (JH)