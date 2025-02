“Doe niet dom en denk aan jullie kindje”: twee jaar cel voor diefstal van 6.000 euro uit teddybeer bij Pittems gezin

Een 43-jarige Tieltenaar heeft voor de Brugse rechtbank twee jaar effectieve celstraf gekregen nadat hij in de woning van een Pittems gezin met 6.000 euro aan de haal ging. Het geld zat verborgen in een teddybeer. Hafid T. deed het verhaal tevergeefs af als onzin. “Maar ik stal wel een halve kilo cannabis.”

Over wat er zich precies afspeelde op 19 maart 2023 in een Pittemse woning, liepen de versies uiteen. Volgens het OM werd de man des huizes met een smoes weggelokt, waarna Hafid T. (43) zich aan de voordeur aanbood. “Doe niet dom en denk aan jullie kindje”, siste T. terwijl hij het pistool tussen zijn broeksriem toonde aan de vrouw die de deur opende. Haar 2-jarig zoontje liep op dat moment rond in huis.

T. zou vervolgens al het aanwezige geld in de woning hebben opgeëist. Hierop zou de vrouw 6.000 euro hebben overhandigd. Het geld zat verstopt in de teddybeer van het zoontje. “Het ging om geboorte- en verjaardagsgeschenken”, verduidelijkte Alexander Verstraete, de advocaat van het gezin. “Uit schrik dienden mijn cliënten niet meteen klacht in.”

Twee maanden later kreeg de politie alsnog lucht van de feiten. De procureur vroeg drie jaar effectieve celstraf en verwees daarbij naar het beladen strafregister van Hafid T., die al talrijke veroordelingen opliep voor onder meer drugsfeiten. “De slachtoffers kenden hem van toeten noch blazen”, aldus de procureur.

De advocaat van T. hield er evenwel een ander verhaal op na en vroeg de vrijspraak. “Van een gewapende overval was helemaal geen sprake”, pleitte Serge Defrenne. “De feiten speelden zich af in het drugsmilieu. Vandaar dat zij geen klacht indienden. En moeten wij echt geloven dat het geld afkomstig was van een babyborrel?”

De beklaagde zelf stelde op zijn beurt dat hij ‘enkel’ een zak met een halve kilogram cannabis uit de woning meegraaide. De Brugse rechtbank gaf hem dinsdag twee jaar effectieve celstraf. Aan de slachtoffers moet T. ruim 6.000 euro schadevergoeding betalen. (AFr)