Dit jaar al 29 fietsen gestolen uit bewaakte stalling onder Oostendse stationsplein

Arnaud Renard (29) werd in drie maanden tijd – de laatste keer vorige week nog – twee keer het slachtoffer van een fietsdiefstal in de fietsenstalling onder het station van Oostende. Ook Gianni (18) zag zijn fiets twee maanden geleden op dezelfde plaats gestolen. “Voor 2022 staat de teller voorlopig op 29 diefstallen.”

Fietsen werden vroeger gestald buiten aan het station, maar sinds de vernieuwing van het stationsgebouw enkele jaren geleden worden fietsen gestald in een ondergrondse stalplaats. Overdag is er toezicht en er werden ook camera’s – in beheer van de NMBS – aangebracht ter beveiliging van de stalplaats. Dat blijkt dieven echter niet af te schrikken.

Drie maanden geleden trok Arnaud er voor een nachtje op uit naar Brugge met de trein en stalde zijn fiets in de stalplaats onder het vernieuwde stationsplein. Toen Arnaud de volgende morgen per fiets huiswaarts wou keren bleek die verdwenen te zijn. “Die fiets was ondertussen al 28 jaar oud”, vertelt Arnaud. “Het was een unieke fiets met een gepersonaliseerd kader die nog gelast was zoals ze dat vroeger deden. De tweede fiets werd vorige week gestolen en dat was een Cube, een fiets van om en bij de 1.000 euro. Ik heb aangifte gedaan en de politie kon de dader ondertussen ook vatten. Of ik mijn geld of mijn fiets terug zal zien is een andere vraag.”

Enkel voorwiel teruggevonden

Ook Gianni (18) werd twee maanden geleden het slachtoffer van een fietsdiefstal. “Ik werk als jobstudent voor een bedrijf uit Brugge en ben die dag vertrokken met de trein”, zegt Gianni. “Mijn fiets had ik beneden in de fietsenstalling geplaatst. Toen ik ’s avonds terug kwam bleek mijn fiets er niet meer te staan. Het enige wat over bleef was mijn voorwiel. Die had ik met een slot vastgemaakt aan het fietsrek. Mijn kader en achterwiel hadden ze van het voorwiel losgemaakt om die zo mee te nemen. Ik had die fiets met mijn zuurverdiende centen gekocht en dan is het niet leuk als je weet dat je zo enkele weken hard werk gestolen ziet worden.”

Daling fietsendiefstallen

Volgens de lokale politie van Oostende is er een daling van het aantal fietsdiefstallen te merken. Bij een fietsdiefstal worden de beelden altijd opgevraagd bij de NMBS. “In 2021 werden in Oostende 373 fietsdiefstallen genoteerd, dat is pakweg de helft van het aantal in 2017”, duidt korpschef Philip Caestecker. “Die dalende trend is ook nationaal merkbaar. We merken wel dat de waarde van de gestolen fietsen hoger ligt. In de cijfers duiken vaker elektrische fietsen op. “Als we inzoomen op fietsdiefstallen in de stalling van het station, zien we behalve de piek van 2019 (71 feiten) vooral een constante. In 2018 (45) en de coronajaren 2020 (45) en 2021 (47) zijn het aantal diefstallen gelijkaardig. Alleen, voor 2022 staat de teller voorlopig op 29 diefstallen. Een exacte verklaring voor de huidige cijfers is er op dit moment niet, maar we volgen de situatie nauwlettend op. We raden alle fietsers aan om steevast hun rijwiel te sluiten met een goed slot. In het geval van diefstal, vragen we steeds om aangifte te doen.”