Dievenkoppel aan de haal met lege groentebakken van slagerij: “Dit kost nog geen tien euro”

Een dievenkoppel is er zondagavond vandoor gegaan met een zestal lege groentebakken die buiten stonden aan slagerij/traiteur Nautilus in Diksmuide. De diefstal werd gefilmd en de eigenaars besloten de beelden op Facebook te plaatsen. “Die bakjes zijn nog geen tien euro waard, maar het gaat om het principe: neem niet mee wat niet van jou is”, zegt zaakvoerder Steven Vanacker (45).

De diefstal aan slagerij/traiteur Nautilus in de IJzerlaan in Diksmuide vond zondagavond om 20.50 uur plaats. Op camerabeelden die zaakvoerders Steven Vanacker en Annelies Vanclooster maakten, werd de diefstal haarscherp vastgelegd. Je ziet hoe een koppel de slagerij passeert en een vrouw, op sandalen en met flessen drank in de hand, stopt ter hoogte van de groentebakken en haar partner wenkt. Die keert op zijn stappen terug, bekijkt de bakken en neemt een stapeltje van een zestal bakken mee. Daarna zet het koppel hun tocht verder.

Uit principe

Steven merkte de diefstal pas op toen zijn groenteleverancier bij hem binnenstapte. “Die lege bakken plaatste ik er zondagavond, vlak voor de diefstal”, zegt Steven. “De groenteleverancier neemt ze mee en plaatst mijn bestelde groentjes in bakken in de plaats. Hij vond het echter vreemd dat er deze keer slechts vier bakken buiten stonden, in plaats van de gewoonlijke tiental. Pas toen ik de camerabeelden bekeek merkte ik het koppel op dat er met een stapeltje van zes vandoor ging. Nochtans is het heel duidelijk dat ze aan onze etalage stonden van de slagerij, en niet zomaar lagen rond te slingeren. Daarom plaatste ik de beelden online.

“Misschien komt het koppel tot inkeer en plaatsen ze de bakken terug. Het gaat eerder om het principe: neem niet mee wat niet van jou is. Voor de waarde hoef ik het niet te doen, want die bakken kosten nog geen tien euro.” Daarom zal Steven ook geen aangifte doen bij de politie. (JH)