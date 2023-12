Dievenduo aan de haal met 30 chocoladerepen en twee pakken Kinder Bueno in Brugse supermarkt: twee maanden cel

Twee Wit-Russen zijn voor de Brugse rechtbank bij verstek veroordeeld tot twee maanden cel en 400 euro geldboete voor diefstal.

Op 28 november vorig jaar gingen Yauheni T. (49) en Piotr C. (42) met dertig repen chocolade en twee pakken Kinder Bueno aan de haal in de Colruyt-winkel aan de Veemarkt in Brugge. De winkeldetective zag hoe ze de buit onder hun kledij verborgen en hield Piotr C. staande toen hij de winkel verliet. Yauheni T. en de minderjarige zoon van C. werden gevat aan de kassa, die ze passeerden zonder te betalen.

Volgens de politie was er nog een vierde betrokkene, die als chauffeur wachtte in de auto. Hij kon evenwel ontkomen. Zowel T. als C. waren bij de politie gekend voor diefstal. Ze kwamen niet opdagen voor hun proces. (AFr)