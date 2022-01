Dievenbende viseert nu ook restaurant ‘t Bourgognehof en café ‘t Verschil: “Je moet lef hebben om naast politie in te breken”

Twee horecazaken in Eernegem hebben donderdagnacht ongewenst bezoek gekregen. Inbrekers maakten zowel buit in restaurant Bourgognehof als in café ‘t Verschil. Telkens werd de deur ingestampt. Opvallend: ‘t Verschil bevindt zich pal naast het politiekantoor op de Markt. “Van lef gesproken. Ik hield het niet voor mogelijk dat men hier ooit zou binnenbreken”, zegt uitbater Stefaan.

De dievenbende sloeg eerst toe bij het Bourgognehof. Op camerabeelden is te zien hoe twee mannen, in het wit gekleed, rond 2.20 uur over de omheining springen vanuit de Westkerkestraat. Ze inspecteren het domein en stampen uiteindelijk de toegangsdeur op de binnenplaats in.

Mede-uitbater Cedric Couckhuyt merkte de inbraak vrijdagmorgen op, omdat de deur open stond. “De kassa werd volledig meegenomen. Op de beelden is ook te zien hoe ze tientallen flessen sterkedrank inladen in bakken en ermee heen-en-weer lopen naar buiten. Hun ogen waren niet bedekt en de geluidsopnames wezen ook uit dat ze Frans spreken”, getuigt Cedric.

DNA op sigaret

Het precieze schadebestek moet nog opgemaakt worden, maar ongetwijfeld loopt dat op tot enkele duizenden euro. “Een nieuwe kassa alleen al is een dure aangelegenheid. En dan heb ik nog niet over de inhoud, de flessen sterkedrank en de schade aan de deur gesproken”, zucht Cedric. “Vorige week waren we er nog over bezig, dat er was ingebroken in De Kallebasse en in ‘t Steedje en het zomaar ook bij ons kon gebeuren. Al ga je er altijd van uit dat het jou niet overkomt. Het is een heel naar gevoel, dat dieven hier ‘s nachts geplunderd hebben en ze binnendrongen in je privacy en eigendom”, besluit Cedric. De politie kwam de vaststellingen doen, alsook het labo voor een sporenonderzoek. DNA op een achtergelaten sigaret in de zaak zou wel eens belangrijk kunnen zijn.

Je moet maar lef hebben om net naast de politie in te breken

Alsof ze nog niet genoeg buit maakten, sloegen de inbrekers daarna toe in’t Verschil op de Markt. Camera’s registreerden hen iets voor 4 uur ‘s nachts. “De kassa en de bingo’s zijn opengebroken. Die worden elke avond leeggemaakt dus veel buit viel er niet te rapen. Het betreft kleingeld en een viertal flessen sterkedrank”, zegt uitbater Stefaan Laveyne. Hij is al twintig jaar zaakvoerder en het is zijn eerste inbraak. “Ik had nooit gedacht dat men ook maar zou proberen om bij ons binnen te raken. Dit is de meest zichtbare en centraalste plaats van Eernegem, nota bene vlak naast het politiekantoor. Dat wijkkantoor is weliswaar niet bemand ‘s nachts, maar je moet toch lef hebben. Bovendien bevindt onze voordeur zich pal in het zicht”, zucht de man.

Verband met andere inbraken

“Ik begrijp ook niet hoe onze voordeur zomaar werd ingestampt. Het is nochtans een kloek ding. Het zal herbekeken moeten worden met de schrijnwerker. Bij ons is er meer schade aangericht dan er buit is gemaakt”, aldus Stefaan Laveyne. De politie is volop bezig met een onderzoek. Mogelijk is er een verband met de eerdere inbraken in Oudenburg en Moere.