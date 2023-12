Dievenbende terecht voor meer dan honderd (!) inbraken in bestelwagens

Een vierkoppige dievenbende zou gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor maar liefst 108 inbraken in bestelwagens. Ze gingen telkens met werkmateriaal aan de haal en verkochten dit door. Het parket vorderde celstraffen tot veertig maanden effectief.

Een twintigtal slachtoffers kwamen zich in de rechtbank ofwel persoonlijk ofwel via hun advocaat burgerlijk partij stellen tegen de dievenbende. De lijst met slachtoffers is schier eindeloos. Doorheen 2021 en 2022 sloegen de beklaagden toe over heel West-Vlaanderen en soms daarbuiten.

Het viertal wordt ervan verdacht om in verschillende samenstellingen en met verschillende voertuigen een enorme reeks aan diefstallen gepleegd te hebben. Ze braken telkens het slot van een bestelwagen open met een scherp voorwerp en gingen aan de haal met werkmateriaal. Dat werd vervolgens doorverkocht via sociale media of tweedehandssites.

De hoofdverdachte is een 29-jarige Serviër uit Noord-Frankrijk. Hij werd eerder al veroordeeld in Frankrijk en Duitsland en is gekend onder maar liefst 35 valse namen. Hij riskeert veertig maanden cel en gaf als enige de feiten toe. Zijn jongere broer riskeert eveneens veertig maanden maar ontkent alles. Verder zijn nog twee mannen uit Noord-Frankrijk betrokken. Zij riskeren één en twee jaar cel maar volgens hun advocaten is er onvoldoende bewijs tegen hen.

Vonnis op 16 januari. (JF)