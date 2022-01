Dievenbende plundert drie bestelwagens: “Wellicht kwamen ze eind vorig jaar al op prospectie”

Dieven hebben dinsdagnacht drie bestelwagens geplunderd in Ichtegem. Er is voor duizenden euro aan werkmateriaal gestolen. “Ik vermoed dat de dieven eind vorig jaar al op prospectie zijn gekomen”, getuigt een van de slachtoffers, Jurgen Vanthuyne (50) uit de Moerdijkstraat.

De lokale politie Kouter heeft intussen weet van drie inbraken in bestelwagens in Ichtegem op dinsdagnacht: eentje in de Mexicostraat en twee in de Moerdijkstraat. Telkens werden gereedschappen gestolen. Jurgen Vanthuyne, die werkt voor stelling- en isolatiebedrijf Altrad, zag de achterdeur van zijn bestelwagen woensdagmorgen op een kier staan.

“Ik dacht dat ik de deuren was vergeten te sluiten en kon mezelf wel voor het hoofd slaan. Want dinsdagavond had ik nog allerhande werktuigen ingeladen om woensdagmorgen vlotjes te kunnen vertrekken. Maar toen ik het gaatje zag, wist ik dat er was ingebroken. Er zijn drie boormachines, een slijpmachine en een wipzaag gestolen. Ik schat het verlies rond de 1.500 euro”, aldus Jurgen. De dieven maakten een klein, simpel gaatje in het slot om de deuren te openen.

Op prospectie?

Een buurman maakte hem er eind vorig jaar nog op attent dat er mogelijk dieven op pad waren. “Hij zag vier louche mannen staren naar de bestelwagen en vervolgens vertrekken. Mogelijk zijn ze hier dus eerder op prospectie gekomen om dan later toe te slaan. Ze houden hun slachtoffers goed in het oog. Ik vrees dat de gereedschappen al in het buitenland zitten”, zucht hij. Jurgen en enkele collega’s moesten woensdag noodgedwongen thuisblijven van het werk bij gebrek aan werkmateriaal. “Ik heb intussen al een camerasysteem besteld. En mijn bazen hebben de leasingmaatschappij intussen gecontacteerd om alle bestelwagens uit te rusten met extra sloten”, voegt hij nog toe.

Gereedschappen op kabel gewoon laten liggen

Ook bouwbedrijf DSS Construct, eveneens uit de Moerdijkstraat, is een van de slachtoffers Daar is voor 7.000 à 8.000 euro aan materiaal gestolen. De werkwijze van de dieven was precies dezelfde: een gaatje maken in de achterdeur. “Alles op batterijen is meegenomen: boormachines, slagboormachines, zaagmachines, nagelpistolen en andere dakwerkgereedschappen. De apparaten op kabel lieten ze liggen, allicht omdat die te weinig opbrengen op de zwarte markt. We hebben hoe dan ook niets gehoord, ook al slapen we net achter het rolluik waar de bestelwagen geparkeerd stond”, klinkt het daar. In de Mexicostraat sloegen de dieven op identiek dezelfde wijze toe.

Eind november en begin december was al een dievenbende aan het werk in Koekelare. Daar werden vijf bestelwagens uit dezelfde straat geplunderd tijdens één nacht. Een week later was het opnieuw prijs. (BB)