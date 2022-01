Dievenbende plundert auto’s in Gistel, op zoek naar onderdelen: “Het waren zeker professionals”

In Gistel was zondagnacht een dievenbende aan het werk die uit is op auto-onderdelen. De politie registreerde intussen drie feiten: in de Snaaskerkestraat, de Moerestraat en de Haverstraat in Snaaskerke. “Het waren professionals. Dit was ongetwijfeld op bestelling”, zegt een van de slachtoffers, thuisverpleegster Mireille Dekeyser uit de Moerestraat.

Ze trof maandagmorgen rond 6 uur haar witte Mercedes C-Klasse, een cabriolet, aan zonder bumper noch koplampen. “De dieven hadden een raampje ingeslagen, maakten bekabeling los om het alarm uit te schakelen en demonteerden de bumper en koplampen. Er is zeker voor 5.000 euro aan onderdelen verwijderd, want die lampen kosten 2.000 euro per stuk”, zucht Mireille. Gelukkig is ze omnium verzekerd en krijgt ze ook een vervangwagen ter beschikking.

Alle materiaal voor haar werk als thuisverpleegster bleef onaangeroerd. De vrouw woont pas sinds twee weken in Gistel, na 30 jaar inwoner van Westkerke te zijn geweest. “Het waren professionals want de onderdelen werden met grote precisie verwijderd. De diefstal was ongetwijfeld op bestelling”, voegt ze nog toe.

Een ander slachtoffer is Heidi Deramoudt uit de Haverstraat in Snaaskerke. “Mijn omniumverzekering liep amper twee weken geleden af. Zo moet ik zelf opdraaien voor de kosten. Heel zuur”, aldus de vrouw. Ook bij haar auto, een BMW X-klasse, werd een raampje ingeslagen en het alarm uitgeschakeld. Het voertuig stond op haar oprit. “Het stuur is gedemonteerd alsook een deel van het dashboard, waar de kilometerteller zit. Ik vermoed dat de dieven opgeschrikt werden toen ze plots licht zagen branden in onze woning, rond 4.30 uur. Ik moest namelijk naar het toilet. Ik vermoed dat ze anders de middenconsole ook hadden gedemonteerd”, voegt Heidi toe.

Volgens de politie Kouter werd ook nog ingebroken in een auto in de Snaaskerkestraat. Ook daar werd het stuur gestolen. De dieven probeerden eveneens het handschoenkastje te forceren. De teller staat voorlopig op drie gevallen. Telkens is het labo van de federale gerechtelijke politie ter plaatse gekomen voor een sporenonderzoek op de getroffen wagens. Het onderzoek loopt volop.