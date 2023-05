Dievenbende heeft het op Audi A6 gemunt in zowel Izegem, Roeselare als Ingelmunster en gaat ook aan de haal met laptops, tablets en geld

Op verschillende plaatsen in de regio werd de voorbije dagen een Audi A6 gestolen. Zowel in Ingelmunster, Roeselare als Izegem gingen dieven aan de haal met een dergelijk type wagen. De dieven drongen ook de woningen van de slachtoffers binnen en gingen aan de haal met onder andere laptops, tablets en geld. Via de autosnelweg vluchtten ze Frankrijk binnen.

In de nacht van zaterdag op zondag sloegen de autodieven op verschillende plaatsen toe. Zo ook in de Masteneikstraat in Izegem. “Mijn zus en ik zijn vorige week enkele dagen op reis geweest. Onze ouders kwamen ons oppikken op de luchthaven en zetten mij zaterdagnacht als eerste thuis af. Toen we de straat inreden, zag ik dat er een auto ter hoogte van ons huis reed. We zorgden ervoor dat die wagen ons voorbij kon rijden richting de Rijksweg. Toen de wagen passeerde, merkte ik dat het onze auto was”, start Sofie Soetaert haar verhaal.

Zij vond het vreemd dat haar man midden in de nacht met de wagen zou wegrijden. Sofie nam dan ook onmiddellijk haar telefoon en belde hem op. “Hij antwoordde dat hij in bed lag. Eenmaal thuis zagen we dat het vensterraam en de achterdeur openstonden.”

Sofie en haar man verwittigden onmiddellijk de politie. “Uit de portefeuille van mijn man werd geld gestolen en ook een pakje sigaretten en een tablet werden meegenomen. Ook de twee autosleutels van onze Audi vonden we niet meer terug.”

Ook bij buren en in Ingelmunster

Ook de overburen van Sofie en haar man werden zaterdagavond het slachtoffer van een inbraak. Ook daar werd binnengedrongen in de woning en doorzochten de dieven ook een bestelwagen. Die wagen lieten ze echter staan.

Diezelfde nacht werden ook Sara, een bewoonster van de Hazelaarstraat in Ingelmunster, het slachtoffer van een dergelijk voorval. “We hebben ’s nachts niets gemerkt, maar ’s ochtends zag ik dat mijn geparkeerde wagen niet meer voor de deur stond. Even later merkte ik ook dat de dieven via de achterdeur binnen waren geraakt en er twee smartphones, cash geld, tablets en een laptop hadden gestolen”, aldus Sara. Ook zij bracht de politie onmiddellijk op de hoogte van de feiten.

Parkings in Frankrijk

De slachtoffers kregen inmiddels te horen dat hun wagen in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 2 uur te zien is op camerabeelden in Rekkem, vlakbij de grensovergang met Frankrijk. De daders trokken de grens over richting Frankrijk en daar worden de auto’s enkele dagen op openbare parkings geplaatst zodat men zeker is dat ze niet opgespoord kunnen worden. Zowel zij als Sofie plaatsten dit weekend een oproep op sociale media om toch nog hun wagen terug te vinden.

“We trachten via sociale media zoveel mogelijk mensen te bereiken. Ik plaats zelf een bericht in het Frans zodat dit hopelijk ook in Frankrijk gedeeld kan worden. Het is misschien wel zoeken naar een speld in een hooiberg, maar het is het proberen waard”, aldus Sofie.

Nieuwe wagens

Beide slachtoffers maakten nog maar enkele maanden gebruik van hun wagen. “De wagen was nog maar ruim drie maanden in ons bezit. Ook de dure autostoelen en de kinderwagen zijn we kwijt”, aldus Sofie.

Sara gebruikte haar Audi dan vooral voor het werk. “Ik had de bedrijfswagen nog maar twee maanden. Nu moet ik vooral rekenen op andere mensen om ergens te geraken.”

Bij de politiezone RIHO is men op de hoogte van de recente autodiefstallen. “De afgelopen dagen waren er twee diefstallen in onze zone. De inbraak in Izegem en een diefstal langs de Koestraat in Roeselare. We horen inderdaad ook dat de dieven toesloegen in Ingelmunster. Daarbij werd telkens een Audi A6 gestolen”, aldus Carl Vyncke, woordvoerder van de politiezone RIHO.