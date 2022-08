Dieven stelen twee nachten op rij duizenden meters kabels zonnepanelen bij houtgroep Cras in Deerlijk

Twee nachten. Zo lang hadden dieven het voorbije weekend werk om op de Deerlijkse site van de Waregemse houtgroep Cras zo goed als alle kabels van de zonnepaneleninstallatie te stelen. “Geen enkel zonnepaneel is op die site nog in werking”, aldus woordvoerder Johan Demeyere van Cras. Wellicht verdwenen duizenden meters kabel, alleen maar voor het koper.

De gigantische koperdiefstal op de site van Somex, een onderdeel van de Crasgroep uit Waregem, kon pas maandagochtend opgemerkt worden. Er wordt vooral hout- en plaatmateriaal uit alle hoeken van de wereld opgeslagen. Verkoop gebeurt aan de houtverwerkende nijverheid en houthandels.

Voorjaarsstormen

De site ligt op het industrieterrein Ter Donkt, tussen de N36 en de E17, langs een doodlopende straat. Dieven maakten er misbruik van om zowel vrijdag- als zaterdagnacht ongestoord hun werk te doen.

“Er zijn werken bezig om de schade aan enkele daken van de opslagruimtes door de voorjaarsstormen te herstellen”, vertelt Johan Demeyere. “Daarbij sneuvelden niet enkel daken maar ook enkele zonnepanelen. Ook die worden nu hersteld of opnieuw geplaatst. De dieven knipten alle kabels voor die zonnepanelen, van aan de cabines of de omvormers tot op het dak af en namen die mee. Waardoor er dus geen enkel zonnepaneel op de verschillende houthallen nog werkt.”

Duizenden meters kabel

Hoe groot de schade is of hoeveel lopende meters kabel is verdwenen, moet nog in kaart worden gebracht. Maar dat het duizenden meters zijn, is wel zeker. “Op onze 17 vestigingen liggen er 160.000 vierkante meter zonnepanelen”, aldus nog Johan Demeyere. Hoeveel dat precies in Deerlijk is, is niet exact duidelijk. Het is samen met de hoofdzetel in Waregem wel de grootste vestiging in oppervlakte.

Met het stelen van de kabels waren de dieven ongetwijfeld uit op het koper. “Koperdieven nemen soms grote risico’s”, klinkt het bij de politie. “Ze klimmen soms zelfs in de masten van hoogspanningsinstallaties.”

“De prijs voor het koper is het voorbije anderhalf jaar verdubbeld”, legt een schroothandelaar uit waarom koper bij dieven zo gegeerd is. “De prijs schommelt tussen 2 tot 3 euro per kilogram. Wie koper bij schroothandelaars aanbiedt, moet zich in België wel identificeren maar dat is vaak geen rem voor die dieven. Of ze verkopen het koper in het buitenland of de zwarte markt.” (LSi)