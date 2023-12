Dieven stelen twee kerstbomen bij handelaars in de Vlamingstraat in Brugge

Onbekenden hebben dinsdagavond bij twee handelaars in de Vlamingstraat in Brugge versierde kerstbomen gestolen. Volgens de politie is er slechts één aangifte gedaan en is er geen sprake van een dievenbende die het gemunt heeft op vele kerstbomen. Bewoonster en slachtoffer Rita Vermote zegt dat de politiecamera’s het voetpad en de rijbaan onvoldoende capteren in de Vlamingstraat.

Handelaars uit de Brugse poortstraten konden bij de Stad een gratis kerstboom aanvragen. Op die manier wil het stadsbestuur de winkelstraten wat extra kerstsfeer bezorgen. Dat hebben de uitbater van restaurant Verdi en Rita Vermote, die tot voor kort een b&b runde, ook gedaan. Maar dinsdag stalen onbekenden hun kerstbomen, die ze al versierd hadden.

Eén pv

“Het is op twee verschillende tijdstippen gebeurd. Bij mij om 17.30 uur. In de late namiddag, als er nog volop volk rondliep. Ik weet het nog precies, want ik was op dat moment net in de Carrefour op de hoek met de Markt om wat inkopen te doen. Ik heb het kassaticket nog, met het tijdstip. ‘s Avonds laat hebben dieven ook toegeslagen bij mijn overbuur, Benny van de Verdi”, legt Rita Vermote uit.

Het Brugse slachtoffer heeft klacht ingediend bij de politie, er is een pv opgesteld. Volgens de politie is er slechts melding van één diefstal. Blijkbaar deed de zaakvoerder van restaurant Verdi geen aangifte. Van een kerstbomendievenbende is geen sprake. De gedupeerde handelaars kregen al een nieuwe kerstboom cadeau van het stadsbestuur.

Inmiddels heeft Rita Vermote ook het kabinet van burgemeester Dirk De fauw gecontacteerd. “Het is ongehoord dat de politiecamera’s de rijbaan en het voetpad in de Vlamingstraat niet capteren. Die hadden de dieven kunnen detecteren. Om met zo’n grote boom aan de haal te gaan, moet je met twee zijn. Wellicht hebben de dieven mijn kerstboom in een camionette ingeladen.”

Twee juweliers

“De Vlamingstraat telt nochtans twee juweliers en vorig jaar is mijn buurman van Aquamarijn beroofd. Is dat niet voldoende reden voor een extra camera? In het verleden, toen er een schot gelost werd in de straat, moest de politie een beroep doen op de privé-camera van een klerenwinkel”, aldus Rita Vermote.

Volgens deze bewoonster heeft de camera op de hoek met de Markt en Philipstockstraat onvoldoende zicht op het stuk van de Vlamingstraat naar de stadsschouwburg en is de camera aan de schouwburg gericht naar de Sint-Jansstraat: “De politie meldt mij dat die camera’s aan vervanging toe zijn, maar dat het stadsbestuur niet happig is om ze te vervangen of camera’s bij te plaatsen….”