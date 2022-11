Dieven stelen regenbuizen van Eric en Martine: “Al waren ze van goud, je blijft daarvan af”

De politie van Oostende is een onderzoek gestart nadat dieven de voorbije twee weken koper hadden gestolen. Bij Eric Borginjon (67) en Martine Verstraete (62) werden de koperen regenbuizen simpelweg van de muur gerukt. “En straks gaan hier ook de straatlichten uit om energiekosten te besparen”, klinkt het bezorgd.

Eric en Martine uit de Luchthavenstraat in de Oostendse wijk Raversijde, deden zondagochtend een nare ontdekking. Toen ze om boodschappen wilden vertrekken, merkten ze dat er iets niet pluis was aan hun huis. “Die nacht zijn we nog wakker geweest, het moet dan ongeveer 2 uur geweest zijn”, vertelt Martine. “Iets later hoorden we lawaai op de straat. Net alsof ze meubels aan het verplaatsen waren. We dachten nog bij onszelf: wie doet zoiets nu op dit uur van de dag. Maar het gebeurt nog weleens dat we wat lawaai horen, dus stonden we er niet al teveel bij stil.”

Het lawaai dat door het koppel gehoord werd bleek achteraf gezien echter van iets anders afkomstig te zijn. “Ons huis geeft uit op drie straten”, gaat Eric verder. “Aan de kant van de Duinenstraat bleken de regenbuizen verdwenen te zijn. Die zijn vervaardigd uit koper. We kunnen niet anders omdat we vlakbij de zee wonen. Ons huis staat op zo’n 100 meter van de zeedijk. En plastieken buizen zijn niet om aan te zien. Maar al waren ze van goud, je blijft daarvan af. De haken zitten nog in de muur. Die buizen werden dus gewoon uit de muur gerukt.”

Het koppel contacteerde een loodgieter om de regenafvoeren te herstellen en diende klacht in bij de politie. “Een van onze overburen liet ondertussen weten dat er vorige week een bestelwagen voor haar deur is gestopt met drie mannen die vroegen of ze haar dak en goten niet moesten kuisen. De mannen waren Engelstalig, maar of zij ermee te maken hebben weten we niet. Het blijft echter vreemd en we raden iedereen aan om op hun hoede te zijn. We zijn eigenlijk wel bezorgd, want straks gaat de straatverlichting uit tussen 23 en 5 uur om energiekosten te besparen. Dat zal dieven de kans geven om nog gemakkelijker hun slag te kunnen slaan”, aldus Martine.

Eric en Martine zijn echter niet de enige slachtoffers van koperdieven. De politie is ondertussen een onderzoek gestart. “Tussen 28 oktober en 14 november noteren we vijf koperdiefstallen”, duidt Timmy Van Assche, woordvoerder bij de Oostendse politie. “De feiten vonden verspreid over Oostende plaats, waarvan een in het stadscentrum, een in de wijk Raversijde, een in Stene en twee in Mariakerke. In drie van de vijf gevallen werden regenbuizen aan gevels gestolen, in een dossier gaat het om nutsleidingen en in een andere zaak om sierstukken. Voor alle feiten werden de nodige vaststellingen gedaan door de politie en werd er een proces-verbaal opgesteld. Er werd een onderzoek ingesteld.”

Of het bij alle diefstallen om dezelfde dader(s) gaat is niet bekend. De politie vraagt meteen ook om verdachte gedraging te melden op het noodnummer 101.