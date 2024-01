In de Moerdijkstraat in Ichtegem werd zondagavond een diefstal vastgesteld.

Toen de bewoners thuiskwamen merkten ze dat er een inbreker in huis was geweest, die vermoedelijk in de namiddag toesloeg. Er werd ingebroken door de voordeur met een voorwerp open te pramen. De inbreker doorzocht het huis en stal er verschillende elektronica en multimediaproducten, waaronder een Playstation5. De politie is een onderzoek gestart. (JH)