Dieven stelen koperkabels op werf en muntzakje uit afvalcontainer

Bij politie Westkust liepen maandag twee meldingen binnen van diefstallen: het ging om een muntzakje en koperkabels. De politie onderzoekt de zaken.

Een eerste melding kwam binnen vanuit Nieuwpoort. Een onbekende dief ging er naar een van de vaste afvalcontainers die in de Arsenaalstraat in Nieuwpoort staan. De container werd opengebroken waarna de dief het geldzakje waar muntstukken in zitten opensneed. Daarna werd het geld gestolen. Wanneer de feiten precies gebeurden is niet duidelijk want ze werden pas maandagochtend vastgesteld. Wellicht dateren ze van afgelopen week.

Werfdiefstal

Ook in de Kerkstraat in De Panne werd een diefstal gepleegd, maar ook daar is het niet duidelijk wanneer de feiten precies gebeurden. Tijdens het afgelopen verlengde weekend trok een dief daar naar een werf. Op de werf staat een torenkraan met daarnaast een stroomgenerator. De onbekende sneed de elektriciteitskabel die de torenkraan verbindt met de stroomgenerator af en ontvreemdde alle koperkabels. Daarna deed de dief hetzelfde met de aardingskabel. De politie onderzoekt de zaken. (JH)