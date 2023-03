Dieven stelen kluis met spaarcenten voor kinderen van jong koppel uit Oostende

Jason Erebout (29) en Océane Crépel (27) uit Oostende zijn er het hart van in: twee dieven drongen dit weekend hun huis binnen en gingen aan de haal met de volledige kluis. De inhoud? Spaarcenten voor hun dochter van 3 jaar en zoontje van 6 maanden. “We werken beide in de horeca en legden al onze fooien aan de kant. Nu is dat allemaal weg”, zucht Jason.

Het jonge koppel woont in de Epsomlaan in Mariakerke bij Oostende en beiden werken ze hard om hun twee kinderen alles te kunnen bieden. Afgelopen weekend kregen Jason en Océane evenwel ongewenst bezoek. Bij hun thuiskomst merkten ze op dat er was ingebroken. De daders doorzochten het huis en kwamen al snel uit bij de kluis. “Ze probeerden die wellicht nog in het huis open te breken, maar toen dat niet lukte hebben ze hem volledig meegenomen”, zegt Jason.

In de woning staat één beveiligingscamera en daarop is duidelijk te zien hoe de daders op zoek zijn naar waardevolle spullen, tot zelfs naast het babybedje toe. Eerder waren ze de woonst binnengedrongen door een raam te forceren. Voor het jonge koppel betekent de inbraak letterlijk en figuurlijk een streep door de rekening. “In de kluis zaten de spaarcenten die we aan de kant hadden gelegd voor onze kinderen. We werken allebei in de horeca en bijvoorbeeld al onze fooien legden we op die manier aan de kant. Het gaat wel om een aanzienlijk bedrag”, zucht Jason. “Het was de bedoeling om met het geld de volledige zolderverdieping in te richten voor de kinderen. We kunnen alleen maar hopen dat de daders snel gevat worden.” (MM)