Dieven stelen juwelen bij twee woninginbraken in Groenhovestraat

In de Groenhovestraat in Torhout werd afgelopen weekend ingebroken in twee woning. De eerste inbraak werd in de nacht van zaterdag op zondag even na 2 uur vastgesteld.

Onbekenden hebben er ingebroken in een woning door het schuifraam aan de achterzijde van de woning open te wrikken. De woning werd daarbij volledig doorzocht en er werden juwelen en geld gestolen. Zondagavond om 19.15 uur werd vervolgens een tweede inbraak vastgesteld in een huis in de Groenhovestraat. Daar forceerden inbrekers een slaapkamerraam op de eerste verdieping en doorzochten ze de volledige verdieping. Ze konden evenwel geen buit maken. De politie Kouter is een onderzoek gestart. (JH)