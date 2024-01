Dieven stelen firmawagen van Kortrijkse traiteurzaak En Faim: “Er was twee man binnen en tóch durven ze binnenkomen”

Woensdagochtend 10 januari tussen kwart voor 8 en 9 uur werd de zwarte Fiat Abarth 500 Competizione gestolen in het steegje langs de Leiestraat, naast traiteurzaak En Faim in Kortrijk. “We parkeren onze wagen daar altijd. De zijdeur was open voor onze leveranciers terwijl Nick en Michaël de winkel klaarzetten. Ze hebben binnen de autosleutels genomen”, vertelt Evelien Notebaert die samen met haar man Nick Vandenborre begin juni de zaak opende.

De tien jaar oude firmawagen van En Faim met nummerplaat 1-KET-965 en kenmerkende gele spiegels werd gisterenochtend gestolen. “Er hangt achteraan ook een blauw ‘L’-teken – mijn dochter leert rijden – zo werd de wagen een paar keer gesignaleerd in Wevelgem en Kortrijk, maar is sindsdien van de radar verdwenen”, vertelt Evelien. Na de aangifte bij de politie is de auto overal geseind, maar voorlopig kwam er geen nieuwe informatie binnen.

“We hopen dat ons Fiatje nog uitkomt. Gelukkig zaten er geen kostbare zaken in, maar het is wel heel vervelend dat hij weg is. We vervoerden onze goederen ermee. Het was een kleine auto, maar er kon veel in. Ideaal voor in het stad. We hebben nog een auto en kunnen ons voorlopig daarmee behelpen. Het is echter niet evident. Normaal blijft Nick in Lauwe om de gerechten klaar te maken, nu moeten we steeds heen en terug rijden. Gelukkig is het de eerste keer dat we zoiets meemaken en hopelijk de laatste keer. Vanaf nu zullen we de zijdeur toch sluiten. Ik ben hier iedere dag tot 18.30, 19 uur. Het is geen fijn gevoel. Dieven durven blijkbaar gewoon binnen komen ook al zijn er twee mensen aanwezig. Dat is beangstigend.”

De traiteurzaak in de Leiestraat is al enkele maanden open en doet goede zaken. “We amuseren ons. Vooral onze hutsepot, soep, scampi curry en kalfstong vallen in de smaak. Het varieert. De kant-en-klare maaltijden en ons vers vlees slaan aan.” En Faim is open van 7.45 tot 18 uur, zaterdag tot 17 uur. Gesloten op zondag.