Dieven stelen 16 jaar oude takelwagen bij garage Sap in Hoogstade

Dieven zijn er zondagnacht van door gegaan met een 16 jaar oude takelwagen van garage Sap in Hoogstade (Alveringem). Tijdens hun vlucht reden ze nog over betonblokken en botsten ze tegen een andere vrachtwagen. “Ze moesten duidelijk die takelwagen hebben, terwijl een veel nieuwere en modernere takelwagen ongemoeid werd gelaten. Vreemd”, zegt Pieterjan Sap.

Wanneer de diefstal in de nacht van zondag op maandag plaatsvond bij garage Sap in de Hoogstadestraat in Hoogstade is niet duidelijk. Zaakvoerder Pieterjan stelde de diefstal ‘s ochtends vast. “Het gaat om onze 16 jaar oude Iveco Daily takelwagen’, zegt Pieterjan. “De takelwagen had zo’n 250.000 kilometers op de teller. Ze stond achter een andere vrachtwagen op ons domein geparkeerd. De sleutels zaten niet op het voertuig, maar een professionele dief zal dit soort vrachtwagen in enkele minuten kunnen starten. De grote vraag is nu waarom ze net deze takelwagen wilden stelen. Deze is misschien nog 10.000 euro waard. Vlakbij stond een veel nieuwere en modernere takelwagen die tienmaal zoveel waard is. Die lieten ze ongemoeid. En het was hen blijkbaar echt wel om die oude takelwagen te doen gelet op de moeite die ze deden. Ze reden met het voertuig zelf over betonblokken om weg te raken en botsten nog eens tegen een andere vrachtwagen ook, die schade opliep. Het is dus ook een vreemde diefstal.”

Duizenden euro’s materiaal

Pieterjan deed aangifte bij de politie die de zaak onderzoekt. Vermoed wordt dat de takelwagen al lang de Franse grens over is. “Ze is rondom voorzien van belettering van ons bedrijf: zo kan je er hier niet meer mee rondrijden”, vervolgt Pieterjan. “We vermoeden dat het hen misschien meer te doen was om het materiaal dat in de kasten van de takelwagen zat. Die is meerdere duizenden euro’s waard. De dolly’s in de takelwagen alleen al kosten flink wat geld. We hebben in totaal vijf takelwagens, waarvan er nu dus een weg is. Ons werk komt er niet mee in het gedrang, maar dit blijft hoe dan ook een verlies. We hopen dat mensen helpen uitkijken en deelden zelf al een oproep tot collega’s in Frankrijk toe.”

De gestolen takelwagen is een witte Iveco Daily met dubbele cabine en belettering van Garage Sap. De nummerplaat is 1-CWZ-897. Wie meer info heeft, kan de politie of garage Sap bellen. (JH)