Dieven stelen 15 jaar oude auto van Oostendenaar tijdens uitladen boodschappen

Oostendenaar Ronny Bruynsteen werd dinsdagmorgen het slachtoffer van een autodiefstal. Hij had net zijn boodschappen uitgeladen, toen dieven voor zijn deur aan de haal gingen met zijn wagen. “Onvoorstelbaar, want die auto is vijftien jaar oud”, klinkt het verontwaardigd.

Ronny vertrok dinsdagmorgen nietsvermoedend met zijn wagen naar de winkel om er boodschappen te doen. Omstreeks 9.30 uur was hij terug en parkeerde hij zijn wagen zoals steeds voor zijn deur in de Zandvoordeschorredijkstraat in Oostende.

Sleutels nog in wagen

“Ik ben meteen nadat ik toegekomen ben, begonnen met het uitladen van mijn boodschappen”, vertelt Ronny. “Toen ik daarmee klaar was, heb ik eerst alles weggestopt in de kast.”

Alleen had Ronny zijn sleutels laten zitten op de wagen, een vergetelheid. “Hoe gaat dat”, zegt de man. “Het is nog wel eens gebeurd, maar je verwacht niet dat iemand je auto van voor je deur komt wegpikken op klaarlichte dag.”

Buiten de verwachting van Ronny, gebeurde het echter toch. “Toen ik een twintigtal minuten later terug buiten kwam, bleek dat mijn auto verdwenen was.”

Ronny hoorde de auto nochtans niet wegrijden. “Het moet allemaal heel snel gegaan zijn. Ik heb daarna meteen de politie gebeld en die zijn langsgekomen”, aldus Ronny.

De politie bevestigt ondertussen dat ze inderdaad een melding kregen van een autodiefstal. “Onze diensten zijn inderdaad ter plaatse geweest en zijn volop bezig met het onderzoek”, vertelt Eline Goemine, perswoordvoerder bij de Oostendse politie.

Niet veel waarde

Ronny vreesde even dat zijn auto richting Frankrijk was gereden. “Er zou een melding geweest zijn dat de auto in de buurt van Kortrijk gezien was omstreeks 15.30 uur. Korte tijd later werd hij gesignaleerd in Gistel en nog wat later kreeg een camera mijn auto in de gaten in Bredene en Oostende”, weet Ronny.

“De auto stelen om door te verkopen zullen ze niet doen, want zoveel is die auto niet meer waard. Misschien hebben ze er andere plannen mee?”