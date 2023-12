Dieven spoorloos na overval in Oostendse Spar, politie onderzoekt camerabeelden

Vrijdagmiddag pleegden twee mannen een stoutmoedige diefstal in De Spar in de Langestraat in Oostende. Ze gingen aan de haal met goederen uit de winkel en zetten het op een lopen. Het duo is nog steeds spoorloos.

Een personeelslid van de supermarkt zette de achtervolging in, aanvankelijk te voet en nadien per fiets. De dieven werden uiteindelijk op de Zeedijk klemgereden door de winkelmedewerker. Hij kon de buit recupereren, maar kon niet voorkomen dat het duo opnieuw op de vlucht sloeg.

Het duo is momenteel dus nog steeds spoorloos. De Oostendse politie onderzoekt de camerabeelden.