Dieven slaan toe in Pienterschool en bij sportdienst

In de nacht van zaterdag op zondag zijn opnieuw dieven actief geweest in Kuurne.

Nadat zaterdagmorgen werd ingebroken in de Sint.-Katharinakerk in Sente, werd in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken in zowel de Pienterschool als in de sportdienst op het sportpark. Bij beide inbraken werd telkens een ware ravage nagelaten

In de gemeentelijke Pienterschool verdwenen diverse laptops. In de sportdienst werden vooral contanten buitgemaakt. Of de diefstal door een of meerdere daders werd gepleegd is niet geweten, ook niet of er een link bestaat tussen de diefstal van zaterdagmorgen in de kerk van Sente en de twee diefstallen die afgelopen nacht werden gepleegd. De daders konden tot op heden nog niet gevat worden. (BRU)