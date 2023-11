Dieven slaan toe bij De Kleinkeuken in Kortrijk: “We laten ons hoofd niet hangen”

Donderdagnacht 2 november werd er in gebroken in de horecazaak De Kleinkeuken in hartje Kortrijk. De deur werd ingeslagen en de kassa en het geld zijn spoorloos. “Deze middag hebben we nog opengedaan, maar vanavond zullen we sluiten, zodat we alles eens deftig kunnen bekijken. We laten ons hoofd niet hangen”, vertelt de uitbater Gwenn Dejaegere (35).

Vrijdagochtend vroeg, kwam de groentenleverancier van De Kleinkeuken in centrum Kortrijk ter plaatse en zag hij dat het glas van de deur van de horecazaak volledig verbrijzeld was. “Ik ben kwam net iets later aan, maar intussen had de leverancier al de politie verwittigd en waren zij ook onderweg. Zij hebben het nodige gedaan om een pv op te stellen en een onderzoek te starten”, vertelt uitbater Gwenn Dejaegere.

“De dieven gingen waarschijnlijk vlug te werk, want naast de kassa, de fooipot en een gsm is er niets anders weg”

De kassa en het geld zijn spoorloos verdwenen, net zoals de fooipot en een gsm. “Ze hebben gewoon de kassa eruit getrokken en andere waardevolle dingen, die in het zicht lagen meegenomen. Ze waren waarschijnlijk vlug binnen en buiten, want die deur verbrijzelen zal wel wat lawaai gemaakt hebben.”

“Ik ben niet verbaasd dat het nu bij ons gebeurt”, gaat Gwenn verder. “In de afgelopen acht jaar dat we hier in de straat zitten, heeft iedere zaak wel al eens inbrekers over de vloer gehad. We wisten dat de beurt ook ooit aan ons zou zijn. Dus ik schrik er niet echt van.”

Nadenken over alarm

Deze middag hield Gwenn De Kleinkeuken nog open, zoals gepland. “Het was super druk, dus we zijn wel blij dat we de zaak nog konden openhouden. Vanavond hebben we onze klanten verwittigd dat we wel zullen sluiten. We willen vlug al de nodige dingen regelen om alles terug in orde te brengen, zoals het vervangen van de deur. Zoiets doet je natuurlijk ook wel nadenken om misschien een alarm te installeren of een camera. We zullen dat ook even onder de loep nemen”, besluit Gwenn.