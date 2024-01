Dieven slaan hun slag in de cafetaria van de Gaverhal in Deerlijk en gaan aan de haal met 500 euro cash geld

Dieven hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken in de Gaverhal in de Vercruysse de Solartstraat in Deerlijk. Ze gingen in de cafetaria aan de haal met zowat 500 euro cash geld van basketbalclub BC Lamett Deerlijk-Zwevegem.

“We zijn hier omstreeks 1 uur vertrokken”, verduidelijkt Linda Feys. “Toen we hier deze morgen terugkeerden, zagen we onmiddellijk dat we onaangekondigd bezoek hadden gekregen. De sloten van alle kasten waren geforceerd en de geldkoffer met de opbrengsten van de vorige avond en de euro’s voor de scheidsrechters van de zaterdagwedstrijden was geplunderd. Drie tablets die bij het koffertje lagen, bleven onaangeroerd.”

“De dieven zijn binnengedrongen via een klein raampje aan de achterzijde van de Gaverhal”, vult zaalwachter Tom Vandendriessche aan. “Ze hebben het rolluiklintje doorgeknipt en verschaften zich zo toegang tot de technische ruimte in het oudste gedeelte van de sporthal. De sloten van vier deuren werden geforceerd. Ze drongen niet alleen binnen in de cafetaria, maar ook in het bureau van de sportdienst. Daar werd niets gestolen. Ze hebben de sporthal verlaten via een zijdeurtje aan de voorkant.”