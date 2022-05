Dieven roven bestelwagen van Jelle (24) leeg in Nieuwpoort

Jelle Lemaire uit Lombardsijde parkeerde donderdag nietsvermoedend zijn bestelwagen ter hoogte van zijn werk in de Nieuwpoort. Toen hij na zijn dagtaak huiswaarts wou keren zag hij dat zijn bestelwagen leeggeroofd was. “Mijn gitaar, mondharmonica, dure zonnebril en nog andere instrumenten: ik ben alles kwijt”, zegt Jelle verontwaardigd.

Jelle werkt in hotel Sandeshoved in Nieuwpoort-Bad en parkeerde donderdagmorgen zijn bestelwagen op de privéparking van het hotel. “Op de passagiersstoel lag een rugzak met daarin wat materiaal. Misschien dom van mij om die te laten liggen”, zegt Jelle.

Toen de man omstreeks 17 uur bij zijn wagen kwam om huiswaarts te keren merkte hij dat zijn wagen niet gesloten was. “Ik weet niet meer of ik de auto gesloten heb of niet of dat mijn wagen geopend werd door iemand anders. Het gebeurt wel eens dat de batterij van mijn afstandsbediening het laat afweten en dan dubbelcheck ik dat normaal. Maar nu bleek mijn wagen bij terugkomst niet of niet meer gesloten.”

Mondharmonica van opa

Jelle dacht vooral dat hij zijn wagen niet gesloten had, maar toen hij in de wagen stapte merkte hij dat de rugzak die op de passagierszetel lag, verdwenen was. “In die zak zat er een dure zonnebril op sterkte, een kalimba (duimpiano, red.) en een mondharmonica”, aldus Jelle. Maar dat bleek niet het enige te zijn. “Ik had er zelfs nog niet aan gedacht dat er achteraan nog heel wat gerei lag, maar toen ik de deur opentrok, zag ik dat alles verdwenen was: mijn gitaar, mijn longboard en een skateboard. Alles samen minstens 1.500 euro waarde.”

Drie jaar geleden ontdekte Jelle de wereld van muziek. “Ik begon drie jaar geleden met drummen en toen een vriend op reis vertrok voor zes maanden en zijn gitaar bij mij achter liet, ben ik beginnen gitaar spelen. Ik mocht die nadien zelfs houden. De gitaar die nu gestolen werd – een Martin D-X2E Burst met serienummer 0000000268497 – had ik nog niet zo lang geleden gekocht om te upgraden. Die mondharmonica kreeg ik als geschenk van de opa van mijn vriendin. En die longboard, die heb ik al van mijn 16 jaar. Ik had er zo graag later mijn kinderen op zien skaten.”

Slapeloze nachten

Jelle diende klacht in bij de politie, maar vreest ervoor dat hij zijn materiaal nooit nog terug zal zien.

“Volgens mij wordt dergelijk materiaal verkocht in het buitenland. Ik hoop dat ze het in de regio proberen te verkopen zodat ze toch tegen de lamp lopen, maar zo dom zullen de dieven wel niet zijn. Voor de politie wordt het zoeken naar een speld in de hooiberg.”

“Dat zijn mannen die gewoon zijn van dit te doen. Die weten best wel hoe ze uit het vizier van de politie blijven. Het doet pijn, en dan is er nog het besef dat ze in een persoonlijke ruimte van je hebben gezeten. Dat gedacht alleen al. Ik ga sowieso enkele slapeloze nachten tegemoet”, vreest Jelle.