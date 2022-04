Dieven maken van druk paasweekend gebruik om hun slag te slaan aan de kust

Van een halsketting in de tas tot een rol aluminiumfolie in de broek: de Westkust bleef in het drukke paasweekend niet gespaard van diefstallen. Zeker een dief komt er – voorlopig – mee weg, maar kon uitvoerig beschreven worden.

In De Panne sloegen dieven twee keer toe in de Zeelaan. Een 69-jarige man uit De Panne betrad vrijdag om 17.10 uur een warenhuis. Hij werd betrapt en gaf toe dat hij enkele spullen – ter waarde van ongeveer zeventig euro – opzettelijk niet had aangeboden aan de kassa. De ‘buit’ was nog verkoopbaar.

In dezelfde straat sloeg een onbekende vrouw zaterdag om 13.35 uur toe in een handelszaak, waar ze op discrete wijze een halsketting stal bij de toonbank. Ze stak de ketting weg in een tas, keek nog wat rond, praatte kort met de zaakvoerster en verliet de winkel met de gestolen ketting.

Het gaat om een grote vrouw van ongeveer 55 jaar. Ze heeft kort grijs haar en draagt een zonnebril op het hoofd, sneakers, een lange blauwe regenjas en een opvallend lang T-shirt met groen-oranje bloemen. Politiezone Westkust maakt gebruik van de app Buurtpreventie24.

Vier pakjes sigaretten in rugzak

In Nieuwpoort probeerde een 40-jarige man uit Middelkerke zaterdag om 18.35 uur zijn slag te slaan in een warenhuis langs de Albert I laan. Hij bood een aantal waren aan, maar passeerde de kassa met vier pakjes sigaretten, die verstopt zaten in zijn rugzak.

Hij werd staande gehouden door de winkelmanager en politiezone Westkust kwam ter plaatse. Tijdens een fouillering werd nog een rol aluminiumfolie ontdekt, die hij vooraan in zijn short verstopt had. De gestolen goederen waren niet beschadigd en werden weer aangeboden voor verkoop.

Gocart verdwenen

Ook in Nieuwpoort verdween vrijdag een ‘driezit gocart’ aan het Sportpad. Mensen uit Haaltert huurden het toestel en lieten het tussen 16.20 en 16.30 uur onbeheerd achter. Bij hun terugkomst stelden ze vast dat alleen nog het achterste gedeelte van de gocart aanwezig was. Later vonden de eigenaars hun gocart bijna twee kilometer verder bij de Koolhofput in Nieuwpoort.

In Koksijde ten slotte viseerde een dief tussen zaterdag 20.30 uur en zondag 7.40 uur veertien kelderbergingen op de verdiepingen -1 en -2 van een appartementsgebouw aan de Leopold II laan. De buit bestaat uit een aantal flessen wijn en schoenen.

