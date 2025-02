Dieven maken grote buit bij zware inbraak in boerderij: “Zelfs wasproducten en spaarpotjes van de kinderen namen ze mee”

Dieven pleegden dinsdagnacht een zware inbraak in de boerderij van N.V. en haar ex-man in Merkem. Ze deden erg veel moeite om binnen te raken, lieten veel schade na en maakten vooral een grote buit. “Ze stalen veel dure werkmachines, elektronica, een gouden ring, een kast vol wasproducten en zelfs de spaarpotjes van onze drie kinderen”, zucht N.V. Ze doet een oproep naar getuigen.

De boerderij van N.V., haar ex-partner en hun drie kinderen ligt ietwat afgelegen in de Groenestraat in Merkem. Het is een smalle straat en vermoedelijk lieten de dieven daar hun auto geparkeerd achter om dinsdagnacht uren hun slag te slaan in de boerderij. “Want de inbraak gebeurde tussen dinsdagavond 20 uur en woensdagochtend 9.45 uur, toen er niemand thuis was”, getuigt N.V. “De omheining aan de gracht aan de straat werd overgeplooid om zo op het terrein te raken. We vermoeden dus dat ze daar de auto achterlieten.”

Van wasproducten tot spaarpotjes

De dieven deden grote moeite om binnen te raken en maakten vervolgens een grote buit. “Via het kelderraam raakten ze binnen in een werkruimte en daar stalen ze veel dure werkmachines van bijvoorbeeld Hilti. Het gaat om boormachines, slijpschijven en vijsmachines. Via het badkamerraam raakten ze binnen in ons huis. Daar stalen ze een splinternieuwe tv, twee laptops, een tablet, een Playstation en de gouden trouwring van mijn ex-man. Ze leegden zelfs een volledige kast vol wasproducten in de badkamer, bijzonder vreemd. Als toppunt namen ze ook schaamteloos de spaarpotjes van onze drie kinderen mee.”

Oproep getuigen

Naast de grote buit is er ook veel schade. “Want ze probeerden eerst binnen te raken via twee deuren maar die begaven het niet, ondanks het feit dat ze er zwaar op inhakten met koevoeten”, vervolgt N.V. “Alle buit moesten ze via een raam naar buiten dragen, en daarvoor legden ze om één of andere reden zelfs een autoband binnen. We hopen dat iemand iets gezien heeft, want die auto moet hier zeker uren gestaan hebben. Daarom doen we een oproep: wie iets gezien heeft kan contact opnemen met de politie.”

De politie Polder is een onderzoek gestart en stuurde het labo reeds ter plaatse voor sporenonderzoek. (JH)