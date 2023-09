Dieven maken geld en juwelen buit bij reeks inbraken in het Noordhof

De voorbije dagen werd er meermaals ingebroken in de appartementen in het Noordhof in Roeselare. Dieven probeerden in te breken in drie appartementsblokken en gingen aan de haal met geld en juwelen.

De bewoners vroegen inmiddels bij de politie extra controles aan en hopen ook dat de toegangsdeur tot de appartementen beter beveiligd kan worden. “In het verleden hadden we hier nooit problemen. Het is hier erg leuk wonen”, zegt Jean-Paul Durnez, spreekbuis van de bewoners.

In het Noordhof wonen heel wat oudere mensen wonen in de verschillende appartementsblokken. Ze werden opgeschrikt door een inbraakgolf. Vorige week donderdag, 14 september, was er een eerste inbraak. Ook de dagen daarna werden verschillende bewoners uit drie appartementsblokken het slachtoffer. In totaal gaat het om een tiental inbraakpogingen waarvan drie geslaagde inbraken. “De inbrekers gingen telkens aan de haal met geld of juwelen. De slachtoffers waren meestal op reis”, zegt Jean-Paul Durnez, spreekbuis van de bewoners op het Noordhof.

Extra beveiligen

Durnez was zes jaar geleden een van de eerste bewoners die zijn intrek nam in de nieuwe appartementen. “In al die jaren zijn er geen problemen geweest. We wonen hier graag en de band tussen de bewoners is goed”, zegt hij.

Door de feiten van de voorbije dagen voelen verschillende mensen zich echter niet op hun gemak. “Een persoon heeft zelfs een geplande reis geannuleerd. Andere mensen hebben intussen hun sloten laten vervangen. Hopelijk kunnen ook de toegangsdeuren tot de verschillende gebouwen nog beter beveiligd worden zodat de rust hier helemaal terugkeert.”

De politie kwam maandag naar het Noordhof en onderzocht de feiten urenlang. “We hebben de politie en via 1788 gevraagd of er hier ook meer controle kan zijn”, zegt Durnez nog.