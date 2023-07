Dieven kunnen vluchten op Zeedijk in Koksijde na stelen van… zonnebrillen

Op de Zeedijk in Koksijde werden drie mannen zaterdagmiddag op heterdaad betrapt bij het stelen van zonnebrillen en kledij. De politie was snel ter plaatse, kamde de buurt nog uit maar de dieven bleken al gevlucht te zijn.

De feiten deden zich zaterdagmiddag om 12.40 uur voor op de Zeedijk in Koksijde. Drie onbekende mannen betraden er een handelszaak en hadden een buggy met zakken bij zich. Er was geen argwaan aangezien ze eerst twee zonnebrillen kochten en betaalden in de winkel.

Bij het verlaten van de zaak zag de eigenaar echter dat de mannen een kledijsetje, een T-shirt en nog twee zonnebrillen stalen. Hij belde onmiddellijk de politie die snel ter plaatse was en de mannen in de omgeving begonnen te zoeken. Ze bleken alle drie echter al verdwenen te zijn. In de omgeving trof de politie wel nog de afgescheurde ticketjes van de twee zonnebrillen aan en een derde ticketje van een zonnebril die uit een andere, nog onbekende, zaak gestolen werd. De politie activeerde Buurtpreventie24, maar dat bleef zonder resultaat. (JH)