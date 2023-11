Dieven kunnen geen buit maken bij inbraak in vakantiewoning

De politiezone Westkust kreeg dinsdag een melding van een woninginbraak in een vakantiewoning in Oostduinkerke. Wanneer die precies plaatsvond is niet duidelijk. Er werd wellicht ook niets gestolen.

De politie kreeg de aangifte dinsdag maar de inbraak dateert wellicht van tussen zondag 22 oktober en afgelopen dinsdag. Toen stelden de eigenaars van een vakantiewoning op het Loze Vissertjespad in Oostduinkerke de inbraak vast. Een onbekende inbreker gebruikte er een tuinmeubel om zich via een glazen dak van de veranda tot aan een raam op de eerste verdieping te begeven.

De onbekende sloeg het raam stuk, zodat er een opening ontstond en verschafte zich zo toegang tot de woning. Daar werd enkel de eerste verdieping doorzocht want alle kasten waren er geopend. Op het eerste zicht werd er niets gestolen uit de vakantiewoning. De politie voert het onderzoek. (JH)