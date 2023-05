Dieven gaan met zeldzame vogels aan de haal

Dirk Danneels (67) uit Assebroek is er het hart van in: bij zijn thuiskomst na een weekje Italië bleek zijn vogelvolière bijna volledig leeggeroofd te zijn. Zo’n 50 vogels zijn ontvreemd.

De 67-jarige man woont in de Ferry de Grosstraat in Assebroek en stelde de opmerkelijke diefstal maandagochtend vast. “Samen met mijn echtgenote was ik er een weekje op uit getrokken richting Italië. Een zorgeloze vakantie, maar wel eentje met een zure nasmaak. We kwamen zondagnacht thuis. Toen ik ‘s ochtends in de tuin ging om naar mijn vogels te kijken, hoorde ik bijna geen gefluit. Vreemd, dacht ik. Maar al snel bleek waarom. Bijna alle vogels zijn verdwenen. Tijdens onze vakantie hadden we iemand die voor de vogels kwam kijken, maar die persoon heeft jammer genoeg niks opgemerkt. De diefstal dateert wellicht al van het begin van onze vakantie, op 6 mei.”

Van Japanse meeuwtjes over zebravinken tot bronzen kanaries een diamantduif en bruine vink: ziedaar een greep uit de lijst van vogels die werden meegenomen uit de volière van Dirk. Zelfs kwekende koppels moesten eraan geloven. Slechts enkele dieren glipten – wellicht letterlijk – door de mazen van het net. “Dit moet een gerichte diefstal geweest zijn. Daar ben ik 100 procent van overtuigd. Al onze goede zangvogels zijn verdwenen“, aldus Dirk.

Voor Dirk is de diefstal vooral emotioneel lastig. “Ik ben al 30 jaar bezig met vogels. Onze collectie die we opbouwden doorheen de jaren, is in één ruk weg.”