Dieven gaan aan de haal met caravan ter waarde van 35.000 euro: “Ze gaan geen enkele uitdaging uit de weg”

Henk Verdonck (55) van caravan- en camperbedrijf Rijmaran in Brugge kreeg woensdagavond een telefoontje dat geen enkele zaakvoerder wil krijgen: er was ingebroken op zijn bedrijventerrein. Eerder werd al een zaak in Wevelgem slachtoffer van camperdiefstal, maar daarvoor was er ook een inbraak in Poperinge .

“Ik ben meteen in mijn auto gesprongen”, zegt Henk. Eenmaal ter plaatse bleek dat de dieven de omheining achteraan hadden opengeknipt. Een caravan belemmerde het fiets- en jaagpad Krinkelweg. Een toevallige passant meldde dit aan de politie en zo ging de bal uiteindelijk aan het rollen.

Inventieve dieven

De firma is gelegen in de Monnikenwerve in Brugge, maar aan de achterkant van de firma bevindt zich het fietspad Krinkelweg aan het kanaal. “Die weg is niet toegankelijk voor voertuigen”, zegt Henk. De gestolen caravan, een KNAUS Sudwin 500 UF, heeft een waarde van maar liefst 35.000 euro. “Bij mijn weten was het ook niet mogelijk om met een auto daar te rijden, maar dat blijkt nu wel. De dieven zijn heel inventief te werk gegaan.”

De firma plaatste een oproep op Facebook in de hoop getuigen te vinden. Henk is de fietser die de politie belde heel dankbaar. “Dan was de tweede caravan op het pad waarschijnlijk weg. Of misschien zelfs meer, want naast het gestolen exemplaar stond een caravan t.w.v. 100.000 euro.”

“Op drie plaatsen in West-Vlaanderen zijn er nu al caravans gestolen. De vraag is hoe we dit kunnen stoppen.”

Henk werd voor de eerste keer slachtoffer van diefstal. De firma ondernam de volgende ochtend meteen actie om het terrein zo goed mogelijk te beveiligen. “Momenteel worden er betonblokken gezet om de doorgang volledig te belemmeren”, zegt Henk. “Al gaan ze geen enkele uitdaging uit de weg. Op drie plaatsen in West-Vlaanderen zijn er nu al caravans gestolen. De vraag is hoe we dit kunnen stoppen.”

De lokale Brugse politie is ondertussen een onderzoek gestart. Of de diefstal gelinkt wordt aan de eerdere feiten in Poperinge is nog niet duidelijk. “De caravan is weg en ik hoop er niet op dat die ooit nog boven water zal komen.”