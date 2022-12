Dieven die 715 kilo koper stalen bij Decat in Veurne krijgen elk 18 maanden cel

Vier leden van een Roemeense dievenbende hebben elk een effectieve celstraf van 18 maanden gekregen nadat ze ‘s nachts 715 kilogram koper buitmaakten bij Decat Technics in Veurne. Het bedrijf krijgt een schadevergoeding van 7.003 euro.

In de nacht van 14 op 15 juni dit voorjaar werd een inbraak vastgesteld bij Decat Technics in Veurne. Het ging om een grote hoeveelheid koperen kabels die werd gestolen. Na een inventaris van de stock van het bedrijf bleek dat er 715 kilogram verdwenen was. De politie kwam na het vaststellen van de inbraak ter plaatse en opende meteen een onderzoek. Dat leidde al gauw tot de ontmaskering van de daders.

Grote vissen afwezig

“Op camerabeelden was de nummerplaat van de Renault te zien waar het materiaal ingeladen werd”, sprak de procureur. Dat leidde tot een identificatie en door gebruik van openbare bronnen zoals Facebook konden de vier daders aan elkaar gelinkt worden. Doorslaggevend daarbij is dat ze allen niet hier wonen maar hun GSM’s wel door de mast in Veurne gecapteerd werden op het moment van de inbraak.”

Allen kregen ze 18 maanden effectieve celstraf. Twee van de vier beklaagden waren echter spoorloos en werden bij verstek veroordeeld. Daardoor stonden enkel de broers D.I. (29) en R..I (25) terecht. Zij wonen in het Brusselse. “Het is jammer dat zij niet gevonden konden worden want zij zijn de echte beroepscriminelen met meerdere feiten op hun kerfstof”, spraken hun advocaten. “Zij zijn de grote vissen. De broers lieten zich enkel overhalen om een grote slag te slaan waar ze al veel spijt van hebben.” Een van hen moest door zijn verblijf in de gevangenis zelfs de geboorte van zijn derde kind missen. (JH)