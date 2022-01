Dieven breken BMW’s van buren open: “Als er niets in zit, gaan ze met je stuur lopen”

Inbrekers viseerden in de nacht van maandag op dinsdag auto’s van het merk BMW in een Ieperse wijk. Uit de BMW van Bjorn werden geld, een rugzak en jas gestolen. In de BMW van Johan en Gwenny zat niets los, maar dat hield de inbrekers niet tegen om het kostbaar stuur los te vijzen.

“De Witte Huizen zijn een rustige wijk aan de rand van Ieper, hier gebeurt amper criminaliteit”, zegt Bjorn Verolleman (34). “Maar rond 1 uur registreerden camera’s uit een naburige straat mannen die in auto’s aan het kijken waren. In onze zijstraat van de Sint-Omerlaan sloegen ze toe. Dat merkte ik toen ik dinsdagochtend naar mijn werk wilde vertrekken. De inbrekers hadden een zijruitje ingeslagen, waardoor ze de rechter achterdeur konden openen. Mijn jas en rugzak waren verdwenen, maar de inbrekers waren zo vriendelijk om de inhoud uit te gieten in de wagen. Mijn rijbewijs, identiteitskaart en portefeuille lagen mooi op de zetel. Ze hadden wel zo’n vijftig euro cash mee. Ik was over mijn toeren.”

Toen Bjorn de politie belde, zag hij dat de daders op een gelijkaardige manier hadden ingebroken in de BMW van de buren Gwenny Vandenbroucke en Johan Callemein. “Bij hen zat er niets in de auto”, aldus Bjorn. “Behalve een kinderstoel. Gelukkig dat ze die lieten zitten. Tot ze merkten dat het stuur verdwenen was. Gwenny haar garagist zei dat ze een boutje uithaalden en op de zetel stonden om het stuur eraf te trekken. Het gaat om een leren sportstuur van het M Pakket, dat volgens de garagist samen met een nieuwe airbag zo’n 2.000 euro. En dan komt die schade van de zijruit er nog bovenop.”

Gwenny en Johan werden wel al eens geconfronteerd met inbraken in de wijk. “Een tiental jaar geleden, in hun auto van toen, want toen stonden er nog geen BMW’s in de straat”, zegt Bjorn.

Volgens politiezone Arro Ieper waren er de voorbije dagen ook meldingen van ‘BMW-inbraken’ in andere zones in West-Vlaanderen. “Er was ooit een tijd dat we onze auto vergaten te sluiten en dat er niets gebeurde. Hoe we zoiets in de toekomst moeten voorkomen, weten we niet. Als er niets in zit, gaan ze met je stuur lopen”, besluit Bjorn. (TP)