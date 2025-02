Dieven breken binnen in ‘Papershop’ in Zeebrugge: “Schade en buit voor meer dan 15.000 euro”

Dieven hebben heel wat schade aangericht bij een inbraak in een dagbladhandel in Zeebrugge. Ze sloegen de deur met een koevoet aan diggelen. De buit loopt op tot 15.000 euro aan sigaretten en krasloten. Al is een deel ervan wellicht waardeloos. “Ze wisten duidelijk waar ze moesten zijn en kwamen met bruut geweld binnen”, zegt uitbater Jean-Pierre, die even verderop in Knokke-Heist woont.

Het was schrikken donderdagochtend toen Jean-Pierre Van Oostende zijn ‘Papershop’ langs de Kustlaan in Zeebrugge binnenstapte. De man merkte in de vroege ochtend een ravage op in de winkel. “Ik wist eigenlijk meteen dat er dieven waren binnengedrongen in de loop van de avond of nacht”, zegt de uitbater.

“Achteraan lag er overal glas en de rekken met sigaretten waren volledig leeggeroofd. Daarvoor moesten ze een gesloten rolluik volledig forceren.”

Kranten en tijdschriften onaangeroerd

De daders drongen volgens de vaststellingen van de politie de winkel binnen langs de achterzijde. Daar probeerden ze eerst op een ‘rustige’ manier de toegangsdeur te forceren, maar toen dat niet lukte gebruikten ze bruut geweld en sloegen ze de deur met een koevoet aan diggelen.

“Een geluk bij een ongeluk is dat de glazen tussendeurdeur richting winkel automatische opende, anders hadden ze die wellicht ook volledig vernield en was de schade nog groter geweest”, zucht Jean-Pierre.

De dieven wisten volgens de uitbater duidelijk hun weg. Mogelijk waren ze op voorhand al op verkenning geweest in de zaak. “De kranten en tijdschriften lieten ze onaangeroerd liggen. Het is duidelijk dat ze op zoek waren naar cash geld, sigaretten en andere rookwaren en krasloten. Van die laatste hebben ze twee volle dozen mee. En daar kunnen er héél veel in.”

De uitbater alarmeerde de politie die de nodige vaststellingen kwamen doen en verwittigde ook meteen de Nationale Loterij. De gestolen krasloten zijn daardoor wellicht grotendeels onbruikbaar omdat ze als gestolen staan opgegeven. De lotjes die nog niet geactiveerd waren, zijn dan weer geblokkeerd. “Ik hoop vooral dat niet teveel mensen via via de gestolen krasloten kopen. Want dan zijn ze hun geld kwijt”, aldus de uitbater.

Gesloten rolluik

“Het is natuurlijk een serieuze tegenslag”, gaat Jean-Pierre verder. “Maar ze moeten zeer snel gehandeld hebben. Ik sta nu tien jaar in de winkel en het is de eerste keer dat we dieven over de vloer krijgen. Er staat hier een kleine camera waarmee we vanuit ons kantoor alles live kunnen volgen in de winkel, maar dat schrok hen duidelijk niet af.”

“Voor ons betekent dit wel een heel zwaar verlies. Het loopt nu al op tot minstens 15.000 euro. En wellicht zal die nog hoger oplopen want we weten nog niet exact hoeveel lotjes er verdwenen zijn. Dan is er nog de schade binnen. De sigaretten zaten achter een gesloten rolluik, maar dat forceerden ze helemaal. En dat terwijl krantenwinkels het al zo moeilijk hebben om te overleven”, besluit Jean-Pierre.

Bij de politie van Brugge bevestigen ze dat er aangifte gebeurde van de inbraak en zijn ze een onderzoek gestart.

(MM)