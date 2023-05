Dieven breken binnen in lokaal van offroadracing club in Torhout: “Zonder die decoder kunnen we geen wedstrijden organiseren”

Dieven zijn afgelopen weekend binnen gedrongen in het lokaal van off-road RC Racing (ORRT) in Torhout. Dat is een club met een parcours waar met telegeleide auto’s worden geracet. De dieven braken de deur open en gingen binnen aan de haal met wat ze dachten nog te kunnen verkopen. “Naast drank, geld en wat elektronica stalen ze vooral onze dure decoder. Die houdt de gegevens van wedstrijden bij en is dus noodzakelijk voor races”, zucht voorzitter Tom Vercarre (49).

Het lokaal van het team van de off-road RC Racing in Torhout ligt aan de rotonde van de Bruggestraat met de R34, naast de Aveve. Zaterdagochtend werd de inbraak opgemerkt. De buitenpoort bleek geforceerd te zijn en ook binnen werd een binnendeur opengebroken om naar het echte lokaal te kunnen. De inbraak dateert van in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Dure decoder gestolen

“Toen we het lokaal binnenstapten merkten we meteen de wanorde op”, zegt voorzitter Tom Vercarre van ORRT. Hij is zes jaar voorzitter en de club zelf bestaat bijna tien jaar. “De binnendeur was met bruut geweld geforceerd. Binnen werd alle kasten opengetrokken en werd alles bekeken. Onze koelkast werd daarbij geplunderd. Zowat alle frisdrank en bier werd gestolen en ook al het geld uit onze kassa was weg. Ook wat klein elektronica werd gestolen: een mengpaneel en een versterker en nog wat klein gerief. Alles samen is de schade en buit zowat 1.500 euro.”

“Zelfs onze koelkast werd geplunderd: al het bier en frisdrank is weg”

“Het ergste van al is dat ze onze dure decoder ontkoppelden van op de tafel en meenamen. Dat is een apparaat die verbonden is met de lus die onder ons wedstrijdcircuit ligt buiten. Ze krijgt de gegevens van de wedstrijden binnen: welke auto’s passeerden, hoe vaak en ze meet de tijden en snelheden. Die decoder is dan weer verbonden met de computer waarop we dan de gegevens kunnen uitlezen. Zonder decoder kunnen we geen wedstrijden organiseren. We zaten dus even met de handen in het haar.”

Oproep

Intussen kreeg de club een tweedehands decoder even in bruikleen zodat de wedstrijd van volgend weekend kan doorgaan. “Maar dan zullen we zelf een nieuwe moeten aankopen”, vervolgt Tom. “Het kost gauw 1.000 euro. Dat is een groot bedrag voor een kleine club als de onze. We zijn de enige RC club in Vlaanderen die met 1/8 auto’s racet. We hebben ook het enige parcours in Vlaanderen die een van de vier officiële parcours is voor het Belgisch Kampioenschap. Die decoder hebben we dus hard nodig. We vermoeden eigenlijk dat de inbraak gepleegd werd door jongeren die de drank en wat geld meenamen, en daarnaast stalen wat ze dachten wat waardevol is. En dat ze geen benul hebben van wat die decoder eigenlijk is. Voor hen is dit waardeloos. Daarom een oproep aan de dieven: als je dit leest, leg de decoder gewoon terug aan onze poort.”

Sporenonderzoek

Intussen diende de club wel klacht in bij de politie, waarna ook het labo ter plaatse kwam voor sporenonderzoek. Om inbraken in de toekomst te vermijden, wil de club werk maken van extra beveiliging en eventueel camerabewaking. (JH)