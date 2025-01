Dieven aan de haal met wagen van uitbaatster restaurant Up t’ Gerecht: “Gelukkig lag er niks waardevols in”

Op de parking in het begin van de Koestraat in Wervik werd zaterdagnacht de Toyota RAV 4 van uitbaatster Sherly Vereecke van restaurant Up t’ Gerecht op de hoek van de Magdalena- en Koestraat gestolen. De diefstal gebeurde op een boogscheut van de Leiebrug en de grens met Wervicq-Sud.

“De politie bekeek de camerabeelden en even na twee uur reed mijn auto over de brug”, zegt Sherly. “Gelukkig lag er niks waardevols in.” Meer dan waarschijnlijk gaat het om een diefstal ‘op bestelling’ want wat verderop in de Barrierestraat was er vrijdagnacht een poging om hetzelfde type wagen te stelen. De auto van Frank Desmarets stond op de oprit van zijn buurman Luc Brouckaert. De daders probeerden de auto te stelen, maar kregen hem niet aan de praat door een antidiefstalsysteem. De daders lieten de auto midden op de straat achter.