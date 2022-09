Dieven aan de haal met velgen van auto die op oprit geparkeerd stond

Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag gingen onbekenden aan de haal met de velgen van een personenwagen, geparkeerd in de Weggevoerdenlaan. De eigenaars ontdekten de diefstal woensdagmorgen en zouden ondertussen al niet het eerste slachtoffer zijn. Verschillende politiezones onderzoeken ondertussen de zaak.

“We kwamen gisterenavond thuis, parkeerden onze wagen op de oprit en gingen slapen om hem deze morgen zo terug te vinden.” Jonas Haemers en Kelly Counye konden woensdagmorgen allesbehalve spreken van een aangename start van de dag, wanneer ze merkten dat de 4 velgen van hun wagen waren verdwenen.

“Het is uitermate bizar want we slapen op dit moment nog steeds met de ramen open”, gaan ze verder. “Toch hebben we helemaal niets gehoord en zijn we ook niet wakker geworden. Ofwel zijn de dieven extreem stil geweest ofwel moeten we echt diep geslapen hebben. In ieder geval, ze hebben er hun tijd voor genomen want de ene kant van onze wagen stond op houten blokken, de andere kant op tegels. Die dingen hebben ze van een werf hier verder in de straat gestolen dus ze zijn er wel mee bezig geweest.”

De politie werd verwittigd en kwam ter plaatse maar het voorval trok ook de aandacht van de buren. “Natuurlijk kwam iedereen kijken wat er was gebeurd, je ziet zo een dingen niet iedere dag”, klinkt het. “Het viel dan ook meteen op dat niemand anders slachtoffer was geworden van een diefstal. Die gasten moeten het dus echt specifiek op die velgen hebben voorzien. Het zijn trouwens niet bepaald goedkope exemplaren, we verwachten ons dus nog aan een gepeperde rekening om ze te laten vervangen. Volgens de garagist waren we overigens niet de eersten die nieuwe velgen kwamen vragen na een diefstal, het is dus blijkbaar echt wel een probleem.”

Bewakingscamera

“De politie deed de nodige vaststellingen maar we vrezen er eigenlijk een beetje voor dat het allemaal niet erg veel nut zal hebben. Die gasten zijn natuurlijk al lang met de noorderzon verdwenen. Onze overbuur heeft een bewakingscamera aan de gevel hangen en de ordediensten hebben de beelden opgevraagd. Laat ons hopen dat die duidelijkheid brengen. Waarom ze specifiek onze wagen moesten hebben? Volgens de politie zou het gaan om professionele dieven die op bestelling werken. Waarschijnlijk hebben ze onze wagen gezien tijdens een verkenning of zijn ze ons gevolgd tot bij ons thuis. Ongeacht wat, dit voelt allemaal erg vuil en vreemd aan.”

In hun zoektocht naar getuigen, plaatsten Kelly en Jonas foto’s van hun wagen op sociale media. Vreemd genoeg activeerde dit meteen enkele alarmsignalen in Moeskroen. “Terwijl we allemaal buiten stonden en het allemaal nog moest bezinken, reed een wagen erg traag voorbij. We dachten eerst dat die man een getuige was of iets had gezien maar helaas. Die kerel woont in Moeskroen en werd afgelopen weekend zelf slachtoffer van een gelijkaardige diefstal, op een gelijkaardig voertuig. De vrees dat het om een bende gaat is dan ook reëel.”

Bij politiezone Grensleie loopt het onderzoek volop en is men dus karig met commentaar. “Of er van een georganiseerde bende sprake is? Dat kan ik op dit moment absoluut niet bevestigen”, klinkt het bij commissaris Vannieuwenhuyse. Bij de politie van Moeskroen bevestigt men dan wel de diefstal, over de zaak zelf wordt niet gecommuniceerd.