Dieven aan de haal met inhoud bestelwagen in Zonnebeke

Zaterdagnacht werd in de Roeselarestraat in Zonnebeke een diefstal gepleegd die tot de verbeelding spreekt. Klusjesman Yannick Guiné merkte deze morgen dat zijn machines ontbraken toen hij wilde werken.

Yannick denkt dat ze gestolen zijn tussen 21 en 23 uur. Bij navraag bleek dat sommige buren wel iets gehoord hadden, maar er geen aandacht hadden aan geschonken.

Voor de klusjesman is dit een zware dobber nu de dieven twee kettingzagen en haagschaar van het merk Stilh hebben ontvreemd. Op zaterdagmorgen had de man nog een splinternieuwe haagschaar gekocht, die nu ook verdwenen is.

Aangifte bij de politie in Ieper bracht geen zoden aan de dijk, omdat men voor dergelijke zaken een afspraak moet maken en niet meer terecht kan in het kantoor van Zonnebeke. Wie iets heeft gemerkt in de Ieperstraat op 26 februari in de late avond kan zich dringend wenden tot de lokale politie of de wijkagent.

Nog een kleine vermelding voor zelfstandigen en mensen met een bijberoep: sluit alles af en probeer zoveel mogelijk uw bestelwagen ver van de normale route te plaatsen.

(ZB)