Dieven aan de haal met cash na inbraak in Knoks café

Dieven hebben woensdagnacht binnengebroken in café Tracks & Travellers op het Maurice Lippensplein in Knokke-Heist. Ze stampten een deur in en lieten binnen een wanorde achter.

Het was omstreeks 2 uur ‘ s nachts toen de daders erin slaagden de toegang tot het café te forceren. Volgens zaakvoerder Peter Franssens gebeurde dat nadat ze met brute kracht een deur instampten. Eenmaal binnen gingen de daders snel te werk.

“Ze bleven volgens de camerabeelden zo’n 3 minuten binnen”, zegt Franssens. De inbrekers waren duidelijk uit op cash geld en namen de inhoud van de kassa mee. Omdat de zaakvoerder steevast de grotere sommen cash geld niet achterlaat in het café, bleef de buit relatief beperkt.

Ze namen tussen de 300 en 400 euro mee. Hoewel er na de inbraak een wanorde achterbleef, moet het café niet gesloten blijven. De zaakvoerder liet donderdagochtend vroeg al een nieuwe kassa plaatsen. De politie werd ingelicht van de inbraak en is een onderzoek gestart.

(MM)