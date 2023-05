Dieven aan de haal met bekend kunstwerk King Frog in Bredene

Afgelopen weekend gingen dieven aan de haal met het kunstwerk King Frog in Bredene. Het werk stond sinds februari 2022 opgesteld in het Ramakerspark.

Het unieke werk is door de Bredense kunstenaar Patrick Ramont in brons vervaardigd. Bredene kocht het werk in 2022 en plaatste het nabij de vijver van het Ramakerspark in het hart van de oude villawijk in Bredene-Duinen. In augustus vorig jaar werd de sokkel waarop het kunstwerk is bevestigd beschadigd. Toen werden voorlopige herstellingswerken uitgevoerd.

Maandag stelde de gemeente echter vast dat het kunstwerk van de sokkel werd weggenomen. Bredene heeft ondertussen een klacht ingediend bij de lokale politie. De politie onderzoekt de diefstal.