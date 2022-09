Dieven aan Brugse tankstations op heterdaad betrapt en aangehouden

Afgelopen weekend kon Politie Brugge twee verdachten oppakken die kort ervoor een dame probeerden te bestelen in een tankstation in de Baron Ruzettelaan in Brugge.

Het waren omstaanders die de bestuurster erop attent maakten dat een onbekende haar gsm uit haar wagen probeerde te stelen terwijl de dame aan het tanken was. De bestuurster had geen zicht op wat er zich aan de passagierszijde afspeelde, maar omstaanders riepen de vermoedelijke dief toe waarop hij de gsm snel teruglegde en het op een lopen zette. Een van de getuigen belde meteen de politie, die heel kort erna de verdachte en een kompaan kon vatten.

De verdachten bleken niet aan hun proefstuk toe. Ook vorige week al werd er melding gemaakt van een gelijkaardige poging en een effectieve diefstal in twee nabijgelegen tankstations in de Baron Ruzettelaan. Daarbij ging het duo met de handtas van een bestuurster aan de haal met daarin haar portefeuille en smartphone. Uit onderzoek blijkt het telkens om dezelfde daders te gaan. Die zouden trouwens ook buiten Brugge al gelinkt zijn aan gelijkaardige feiten.

De twee betrokkenen werden vanmiddag voorgeleid en door de onderzoeksrechter aangehouden.