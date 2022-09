Dievegges die woningen aan kust binnendrongen met stuk plastic krijgen 37 maanden cel

Een negentienjarige Italiaan, zijn vriendin en twee zussen hebben in de Brugse rechtbank elk 37 maanden effectieve celstraf gekregen voor inbraak.

Op 3 december vorig jaar werden Samantha J. (21) en Sabrina T. (20) in Oostende geklist nadat ze herkend werden op camerabeelden, die via sociale media werden verspreid. In hun beha’s stak inbrekersmateriaal waaronder een stuk plastic van een fles douchegel dat ze gebruikten om sloten open te prutsen. J. werd aangehouden maar T. mocht beschikken omdat ze vermoedelijk minderjarig was.

Maar op 9 december liep T. in Knokke opnieuw tegen de lamp samen met haar partner Erik J. (19), de broer van Samantha J. Ook zijn andere zus Sandra J. (19) was er gloeiend bij. Ze zaten in een Citroën Picasso die gelinkt kon worden aan twee mislukte inbraken in Knokke-Heist. Sabrina T. belandde deze keer in een jeugdinstelling, waar alsnog bleek dat ze meerderjarig is.

Onderzoek linkte de bende aan vijf inbraken in Oostende, Gent en Antwerpen en zes pogingen daartoe in Knokke-Heist, Blankenberge, Jette en Gent. Erik J. trad op als chauffeur terwijl de vrouwen de huizen binnendrongen om juwelen en cash geld te stelen.

Volgens de verdediging zijn de beklaagden Roma die op bevel van hun vader vanuit Italië naar België kwamen afgezakt om inbraken te plegen. (AFr)