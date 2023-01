Dievegges die in Brugge voor 4.000 euro shopten met gestolen bankkaarten krijgen achttien maanden cel

Twee Bosnische meisjes hebben voor de Brugse strafrechtbank achttien maanden celstraf gekregen voor diefstallen en informaticabedrog. Voor een van hen is die straf met uitstel.

Op 26, 29 en 30 maart vorig jaar maakten Lidija H. (19) en Natalia M. drie portefeuilles buit in Brugge. Met de gestolen bankkaarten haalden ze geld af maar gingen ze ook lustig shoppen. In diverse Brugse winkels deden ze voor bijna 4.000 euro aankopen. De meisjes hadden een voorkeur voor kleding en schoenen, maar kochten ook reiskoffers. Op 2 maart beroofde Natalia M. op een roltrap in het station van Gent ook nog een 82-jarige vrouw van haar bankkaart.

Bij hun arrestatie beweerden de beide beklaagden dat ze minderjarig waren, maar onderzoek wees uit dat dit niet klopte. Op basis van haar vingerafdrukken kon Lidija H. gelinkt worden aan eerdere feiten in Zwitserland. Zo konden haar echte identiteit en leeftijd achterhaald worden. Er was ook nog een derde verdachte, maar die bleek minderjarig en werd gelost.

H. bekende de feiten en kreeg woensdag achttien maanden celstraf met uitstel. Na ruim negen maanden voorhechtenis komt ze dus vrij. Natalia M. uit Marseille kwam al na twee maanden voorhechtenis voorwaardelijk vrij. Ze kwam niet opdagen voor haar proces en kreeg achttien maanden effectief. Volgens de rechtbank maken de meisjes deel uit van een bende die stelend door Europa trekt. (AFr)