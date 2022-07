Dievegge steelt in Emelgem ongemerkt halsketting van oud-politieman: “Ik wil mensen waarschuwen”

Herman Devoldere (77) uit Emelgem heeft er een slechte nacht opzitten. Woensdag kort na 19 uur werd hij op straat slachtoffer van een gewiekst dievenstel. Voor hij het goed en wel besefte waren de twee er met zijn gouden halsketting van door. Het tafereel blijft door zijn hoofd spoken.

“Ik was 30 jaar zelf actief bij de politie en behandelde tal van diefstallen in die periode en nu word ik zelf het slachtoffer.” Herman Devoldere uit Emelgem kan de feiten van woensdagavond nog altijd niet plaatsen. “Wat ik wel kan, is de mensen waarschuwen voor deze praktijken.”

Even terug naar de feiten. Herman Devoldere, de echtgenoot van Rosa Dousy, is altijd heel sportief geweest. “Ik heb altijd gelopen en gefietst. En ook nu, na een operatie, wandel ik op aanraden van de dokter. Dat was woensdagavond ook het geval. Ik startte voor een ommetje van zo’n drie kwartier en wou onderweg ook nog boodschappen doen. Ik stapte van de Baronstraat de Vijfwegenstraat in en richting de Centrale Brug werd ik plots benaderd door een vrouw. Ze sprak me in het Frans aan. Ik dacht eerst dat ze de weg wou vragen, maar integendeel diepte ze uit haar handtas een hemd aan. Ze wou me dit verkopen en hield dit tegen me. Ik wuifde het aanbod weg, maar ze gaf niet op en kwam al met een tweede hemd op de proppen, opnieuw duwde ik haar weg. In mijn ooghoek zag ik een forse man, een ‘beer van een vent’, uit een iets verder geparkeerde bestelwagen komen. Uiteindelijk wimpelde ik ze af en verdwenen die twee met de bestelwagen. Op dat moment realiseerde ik dat mijn halsketting verdwenen was. Tegen beter weten in zocht ik nog in mijn polo, maar de vogels waren al gevlogen natuurlijk.”

Ontbrekende tand

Heman Devoldere contacteerde onmiddellijk de politie die snel ter plaatse was. “Ik kon hen een perfecte persoonsbeschrijving geven. Die man was blank van huidskleur en van een heel fors type, een beer van een vent zoals ze zeggen. Zijn haar was kortgeschoren. Bij de dame, die iets donkerder van huidskleur was, viel onmiddellijk op dat er een tand ontbrak. Wellicht ben ik een toevallig slachtoffer en viel het blik van de daders in het passeren op de halsketting die ik droeg.”

Herman heeft er niet goed door kunnen slapen. “Iets stelen van iemand doe je niet, zelfs nog niet een balpen. Maar tegelijk besef ik dat ik wellicht geluk bij een ongeluk gehad heb. Wat als ik het gemerkt had en weerstand geboden, zouden ze me dan aangevallen hebben? Ik zou niet het eerste slachtoffer zijn dat hardhandig wordt aangepakt.”

De ketting zelf kocht Herman een 20-tal jaar geleden en het sieraad gelijkt sterk op een exemplaar dat ook zijn echtgenote toen kocht. “Ik had de ketting aan een kleinzoon beloofd, maar dat zal uiteraard niet meer kunnen nu. Het toont aan dat je altijd op je hoede moet zijn, zelfs in een dorp als Emelgem. De politie doet uiteraard haar werk. Onder meer camerabeelden zullen bekeken worden, maar veel hoop dat ik de ketting nog terug zal zien, heb ik niet. Die daders weten daar onmiddellijk weg mee uiteraard”, besluit hij.